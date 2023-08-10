韓團CLC前成員Elkie就愛「台灣郎」！被陽光笑容收服
即將在8月11日至13日於南港展覽館2館登場的第二屆「善愛嘉年華」愛意樹公益演唱會演出卡司再添「嬌點」新勢力，迎來前韓團CLC香港籍成員的Elkie（莊錠欣）及台灣新聲代校園小天后陳華為公益開唱。Elkie即將來台，她透露就是愛「台灣郎」陽光笑容，暢談理想型。
記者吳雨婕/綜合報導
擁有柔美磁性嗓音及漂亮臉蛋的Elkie（莊錠欣）原是香港TVB童星出身，17歲加入CLC後火速打開亞洲演藝圈知名度，4年韓團歷練讓她練就一身精湛唱功及舞蹈實力，隨著2年前團體解散後Elkie仍憑藉著高人氣在華語音樂圈活躍，並積極著手籌備個人作品來台發展，日前推出個人首支中文全新舞曲〈SPEED UP〉。
Elkie這次特別來專程來台響應公益，這也是她首次以個人名義在台灣開唱，把「第一次」獻給台粉的Elkie預告將首唱新歌〈SPEED UP〉展現火辣舞技外，更將帶來翻唱單曲〈想見你想見你想見你〉，她表示：「希望透過大家熟悉的歌曲，讓現場的朋友們能投入跟著大合唱！」
喜歡台灣美食的Elkie，私下很常來台灣旅遊，這次打算趁著來台工作順便計畫去澎湖走走，提及對台灣男生的印象，她笑說：「我覺得台灣男生好像都散發出陽光健康氣息，有著很陽光的笑容，讓人看了覺得生活很美好，哈哈！」被問到會想交台灣的男友嗎？她大方說到：「當然OK啊！有陽光笑容很加分！但前提是要有責任感、孝順，而且要溫柔而不沉悶。」言語之間也透露出自己理想型條件。