中捷首棟商辦開工　投資金額逾17億元

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黃崇典指出，台中捷運綠線在最初規劃時就納入公共運輸導向的開發模式（TOD），採用捷運共構土地開發機制，透過都市計畫相關政策誘因，降低土地取得成本與阻力，四維國小G5站聯合開發案是繼文華高中站土地開發大樓後，台中捷運第二棟土地開發大樓，同時也是土地開發第一案全棟規劃店舖及辦公室的商辦大樓，由冠德建設投資興建，過去冠德建設在文華高中站有很成功的案例，施工品質也獲各界肯定，期待完工後帶動地區發展，讓台中市能夠邁向更美好的未來。
冠德建設董事長馬志綱表示，台中捷運第一個聯合開發案文華高中案為冠德建設與市府合作，於111年完工，頗受社會大眾好評，冠德建設更以深耕台中為決心，取得四維國小開發案並於順利取得建照，在疫情期間有此成就相當不容易，也可看見台中市公共運輸及捷運工程處在捷運聯開的決心及高行動效率。
交通局表示，中捷綠線四維國小G5站開發大樓工程基地鄰近文心路興安路口，現址為捷運綠線四維國小站出入口，冠德建設將在與捷運綠線共構的基礎上，興建地上22層、地下5層，共113戶店鋪及辦公室的商業辦公大樓，G5站周圍地區居住及商業活動繁盛，帶動周邊整體發展、活絡區域產業及創造工作機會，進一步貢獻捷運運量及營收，提升捷運使用率。
交通局長葉昭甫表示，四維國小G5站是捷運文心北屯線進出大坑、新社地區的重要門戶，也是東側十期重劃區、十三及十四單元整體開發區進入市區的輻軸要點，附近有占地5公頃的北屯兒童公園，還進駐多家大型量販店，市府引導民間資金投入開發建設，實現大眾運輸導向城市發展榮景。