國內再現食腦變形蟲！30多歲女發病7日死亡　曾到室內親水設施　

喊話政黨不願做的「台灣阿銘來做」　郭台銘：民意集結已匯流成河

▲結束首場「主流民意大聯盟」說明會後，郭台銘今在臉書發文表示，民意集結已匯流成河，「政黨不願意做的、不能做的，就讓台灣阿銘來做」。（圖／記者陳明中攝）
▲結束首場「主流民意大聯盟」說明會後，郭台銘今在臉書發文表示，民意集結已匯流成河，「政黨不願意做的、不能做的，就讓台灣阿銘來做」。（圖／記者陳明中攝）

記者翁子竣／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨在屏東參加首場「主流民意大聯盟」說明會，喊話促進在野整合力量，要讓民進黨再輸一遍，吸引超過2萬名支持者到場響應。郭台銘今（10）日則在臉書再發文表示，民意集結已匯流成河，「政黨不願意做的、不能做的，就讓台灣阿銘來做。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
郭台銘昨參加由屏東縣國民黨籍議長周典論舉辦的首場「主流民意大聯盟」說明會，除吸引超過2萬名支持者到場，更有不少藍營民代到場響應，人氣相當高昂。郭台銘致詞時指出，只有大家團結合作，組成主流民意大聯盟，呼應人民的期待推出最好人選，在總統與立委選舉徹底下架民進黨。郭喊話，他要結合所有在野力量，組成主流民意大聯盟，讓民進黨再輸一遍。

結束首場說明會後，郭台銘今在臉書發文以「主流民意大聯盟，改變台灣的起始點」為題指出，他感激昨晚參與的每一位屏東鄉親，「此刻的我，沒有激情，只感到更加的任重道遠」，超過2萬名屏東鄉親的激情身影，象徵著65%的台灣人民，一群人民想要改變現狀，尋求更好、更強而有力的政府。

郭台銘強調，「主流民意大聯盟」選擇從屏東出發，因為這是一個長期被政府小覷、被忽視的南國之境，但它明明如此充滿生命力，充滿各種令人引以為傲的可能性。

郭台銘說，在屏東鄉鎮，他看到台灣民間的溫暖力量，還有社會安全網承諾的假象。他提到，內埔鄉的社團法人屏東縣愛心樹慈善會 ，只靠一台35年的小貨車，跑遍縣內33鄉鎮，載運物資救助弱勢、獨老族群，卻鮮少有人為他們爭取資源，不求回報、默默付出的社福團體，承擔起政府本應負起的責任，是真正濟貧救世的活菩薩。

話說到此，郭台銘不解說，明明只需要政府多一些關注，就能減少社工的重擔，為什麼一直以來不做？總統蔡英文的承諾實現在哪裡，真的看不到；回首綠營八年完全執政，換來八年的完全失望，兩岸兵兇戰危、經濟急速衰退、農業產銷失靈，65%的民眾希望下架民進黨，這就是主流民意的怒吼，人民渴望撥亂反正的意志。

郭台銘表示，在玉皇宮前，他真摯地祈求能為在地帶來改變。昨晚晚會來的每一位鄉親，相信也都抱持著共同的信念：台灣的明天更好，中華民國的未來更好，孩子的未來能變得更好。

最後，郭台銘直言，「民意集結，已經匯流成河」，公益必須高於私利，政黨不願意做的、不能做的，就讓台灣阿銘來做；他將持續為主流民意發聲，與有志之士攜手合作，共同讓台灣邁向「和平、繁榮、清廉」的美好願景。

全台唯一「關聖帝君卡」！跟這間廟有關　連郭台銘也有拜

幫郭台銘站台惹議　挺郭派稱「無違規」！批朱立倫拿石頭砸自己腳

拋體育「三大政見」　郭台銘高呼：為台灣打造下一個黃金三十年

周典論父女為郭台銘站台有違反黨紀？朱立倫：支持者不樂見分裂

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀