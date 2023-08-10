喊話政黨不願做的「台灣阿銘來做」　郭台銘：民意集結已匯流成河

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結束首場說明會後，郭台銘今在臉書發文以「主流民意大聯盟，改變台灣的起始點」為題指出，他感激昨晚參與的每一位屏東鄉親，「此刻的我，沒有激情，只感到更加的任重道遠」，超過2萬名屏東鄉親的激情身影，象徵著65%的台灣人民，一群人民想要改變現狀，尋求更好、更強而有力的政府。
郭台銘強調，「主流民意大聯盟」選擇從屏東出發，因為這是一個長期被政府小覷、被忽視的南國之境，但它明明如此充滿生命力，充滿各種令人引以為傲的可能性。
郭台銘說，在屏東鄉鎮，他看到台灣民間的溫暖力量，還有社會安全網承諾的假象。他提到，內埔鄉的社團法人屏東縣愛心樹慈善會 ，只靠一台35年的小貨車，跑遍縣內33鄉鎮，載運物資救助弱勢、獨老族群，卻鮮少有人為他們爭取資源，不求回報、默默付出的社福團體，承擔起政府本應負起的責任，是真正濟貧救世的活菩薩。
話說到此，郭台銘不解說，明明只需要政府多一些關注，就能減少社工的重擔，為什麼一直以來不做？總統蔡英文的承諾實現在哪裡，真的看不到；回首綠營八年完全執政，換來八年的完全失望，兩岸兵兇戰危、經濟急速衰退、農業產銷失靈，65%的民眾希望下架民進黨，這就是主流民意的怒吼，人民渴望撥亂反正的意志。
郭台銘表示，在玉皇宮前，他真摯地祈求能為在地帶來改變。昨晚晚會來的每一位鄉親，相信也都抱持著共同的信念：台灣的明天更好，中華民國的未來更好，孩子的未來能變得更好。
最後，郭台銘直言，「民意集結，已經匯流成河」，公益必須高於私利，政黨不願意做的、不能做的，就讓台灣阿銘來做；他將持續為主流民意發聲，與有志之士攜手合作，共同讓台灣邁向「和平、繁榮、清廉」的美好願景。