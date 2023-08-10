「不知道黃國昌做什麼！」　網紅列賴品妤政績批館長不關心政治

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徐閉指出，新北第12選區幅員遼闊，在政治圈被戲稱為「包山包海」，涵蓋新北市汐止區、金山區、萬里區、瑞芳區等區，最近汐止的「汐東捷運」有了重大進展，上個月底終於上網招標，這條捷運拖了20年，而賴品妤為推動汐東線優先執行，不斷監督交通部和國發會核定這條線，甚至每週打電話給交通部盯進度，「賴品妤讓延宕20年的汐東線要招標動工了！我住汐止的朋友都說很不可思議，他們老汐止人被騙20年，都戲稱這條捷運只存在夢裡」。
徐閉進一步說，汐止人詬病的最恐怖車站「汐科車站」改善工程，也是在賴品妤秉持下，爭取8000萬經費改善，且賴品妤還去煩台鐵加開班次，每日增加13班區間快車加停汐科站；此外，賴品妤也是替汐止爭取到最多學校補助的中央立委，有10所學校的校舍、廁所和操場都因為她爭取到的9000萬經費，可以全面大更新，汐止最近還有一個超大建設計畫，就是白匏湖運動園區和社宅，這個佔地9.9公頃的休閒生態園區加上社會住宅，是賴品妤上任3年多來大力推動的在地建設，目前已經獲得行政院核定。
徐閉直言，她不會隱瞞與賴品妤有交情，當初民進黨徵召賴時，也曾勸她想清楚，結果賴想一天就決定要選，「賴說黃國昌拋棄選民，民進黨不能拋棄選民，雖然只有3個月時間，仍要拚拚看，不能什麼努力都沒做就放棄」，結果賴就靠著這股毅力選上。
徐閉直言，「你們如果覺得我是跟賴品妤有私交才寫這篇，不如也去請黃國昌的朋友，寫一篇黃國昌當立委4年為選區做了什麼，我等著看。我這篇也才列出汐止區而已，館長可能就看不完了？」
對此，賴品妤回應，有些人這兩天突然關心她的政績，為了謝謝他們，她也幫忙再次列出來，她的選區幅員廣大，在這3年勤跑跑基層解決鄉親的困擾，讓汐東捷運核定、汐科車站大改善、台鐵增班、增設沿線隔音牆，以及台62延伸金萬的新路線；同時，也爭取到雙北第一高的學校改建中央經費。
賴品妤說，青年權益及世代正義一直是她關心的課題，她促成汐止白匏湖運動園區及社宅計畫，在立法院爭取到「育兒津貼加碼」、「租屋補貼加碼」，以及獨家推動的「學貸門檻放寬」，甚至在近期也讓行政院同意將實施「社宅輪候制」，逐步落實居住權益。
賴品妤強調，有些朋友可能對東北角及北海岸不了解，沒關係，「我要歡迎他們來看看，當他們大駕光臨，便會發現所經過的國道匝道、火車站體、地下道、新鋪路面、學校操場，全部都是我的政績！」