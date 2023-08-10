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凱旋醫院「心身健康管理中心」整合照護　助病友回歸社區

▲凱旋醫院成立「心身健康管理中心」結合跨團隊整合、一站式評估、主動健康關懷、多元化心理與職能復健等服務，幫助精神疾病病友走向社區。（圖／記者陳美嘉攝，2023.08.10）
▲凱旋醫院成立「心身健康管理中心」結合跨團隊整合、一站式評估、主動健康關懷、多元化心理與職能復健等服務，幫助精神疾病病友走向社區。（圖／記者陳美嘉攝，2023.08.10）

記者陳美嘉／高雄報導

一名50多歲的高學歷男子「阿凱哥」（化名），踏進社會後卻誤交酒肉朋友，讓人生變了調，失去工作、丟了朋友，選擇自我封閉，遠離家人長達30年，直到近期男子被送往凱旋醫院治療才知道竟是罹患「思覺失調症」。

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凱旋醫院院長周煌智表示，近16年精神科門診人數增加約1倍，統計顯示2021年門診就醫人數已超過135萬人。就醫者除了一般失眠、壓力適應不良等之外，也包括思覺失調症與憂鬱症。而相對其他精神疾病，思覺失調症在藥物治療、多元身心與社區照護之下，有獲得更好且穩定控制的趨勢。

思覺失調症是一種因為「大腦生病了」，造成思考能力與知覺功能失調的精神疾病，但及早介入和持續治療，病友有機會穩定病況，回歸正常的社會生活。

凱旋醫院社區精神科醫師鄭塏達表示，思覺失調症治療藥物有口服和針劑兩種，目前國內外治療指引與政府皆建議優先考慮長效針劑，相較於口服藥，有助提升病友用藥順從性，進而降低急診、住院、死亡等風險。

鄭塏達指出，阿凱哥在去年中被送到醫院時，滿臉驚恐、抗拒人群且有被害妄想，經團隊評估後給予長效針劑治療，搭配繪畫、唱歌、團體活動等不同職能項目的復健，經過8個多月的治療與全方位的職能復健，病況獲得明顯改善且保持穩定，男子終於在30年後與家人及年逾8旬的老母親團聚，享受家庭的溫暖。

幫助返回社區正常生活是思覺失調症治療照護的目標。院長周煌智表示，要達到目標，除了仰賴藥物治療有效性，接續的照護也很重要，思覺失調症病友正面臨人口老化的問題，2000年45歲以上者占4成，2020年卻超過7成，對比整體社會的扶老比上升、扶幼比下降現況5，更凸顯出思覺失調症與其他精神疾病的「精神長照」需求。

凱旋醫院以「活得好、活得老、活得快樂」為核心，發展出從門診到返家的一條龍照護服務，打造精神醫療新樂園，近日更響應已修法通過《精神衛生法》的強化推動心理健康促進目標，於8月成立「心身健康管理中心」，期盼結合跨團隊整合、一站式評估、主動健康關懷、多元化心理與職能復健等服務，幫助精神疾病病友跨出醫院的圍籬，走向社區，貢獻生產力，實現自我尊嚴與價值。

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