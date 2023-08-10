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NONO避重就輕　檢為「鞏固案情」今再傳喚數名被害女子

▲NONO陳宣裕，8月2日接受檢方偵訊，後以50萬元交保（圖／攝影中心，2023.08.02）
▲NONO陳宣裕，8月2日接受檢方偵訊，後以50萬元交保（圖／攝影中心，2023.08.02）

記者潘千詩／台北報導

台北地檢署日前約談藝人NONO到案說明，訊後依妨害性自主罪，諭令50萬元交保。據了解，當時NONO對於被害女子的指控，全部避重就輕並未認罪，因此檢警連日約談被害人，今（10）日再度傳喚數名被害人。

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據了解，檢方日前已密訊告訴人小紅老師等人到案，之後針對受害人指控的細節，要求NONO到庭逐一說明，但NONO始終避重就輕，因此上週三的偵訊很快就結束，即便如此，不少被害女子指證歷歷，還能指出NONO的私密處特徵，檢方為「鞏固案情」再度傳喚數名被害女子。

小紅老師指控，10幾年前曾遭NONO涉嫌性侵未遂，因此帶著證據前往北檢告發NONO涉嫌性侵、性騷擾、性侵未遂、性侵未成年少女、強制猥褻等5項罪名；她透露，她收到的消息，受害人數多達25人，最接近的犯案時間在2020年間。檢方收案後，據了解，僅不到10女提告。

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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