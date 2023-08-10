楊繡惠夜市大秀性感舞姿！路人誤認成「王彩樺」她不忍翻臉了
浩子、阿翔、籃籃、楊繡惠、宜芳日前上民視、八大節目《綜藝新時代》職人好厲害，一行人到台北寧夏夜市，體驗夜市攤販的工作。不過楊繡惠在前陣子誓言不出外景節目，但她獨愛《綜藝新時代》，上次韓國行這次又來到夜市，讓主持群開心不已；不過在夜市遇到路人們將她認成「王彩樺」時，讓楊繡惠氣到立刻變臉。
記者郭佩蓉/綜合報導
楊繡惠獨愛《綜藝新時代》，被問是不是製作公司老闆之前有燉冰糖雪梨才讓她這麼「偏心」節目，楊繡惠笑說因為節目真的太好玩，也很體貼她做一些安排，而且到各地體驗職人告訴大家市井小民工作的甘苦，讓她覺得很有意義。節目中，藝人們一起到寧夏夜市，為了準備出好吃又符合衛生的美食，找來了先前桃園大溪的豆皮達人夫妻詹友綜、成金玲一同來助陣，在職人夜市總幹事黃大昌帶領下，大啖米其林美食、人氣名攤等，大飽口福，大家吃得不亦樂乎！
接著大家來到了鐵板蔥燒餅捲的攤位，這攤除了美食好吃之外，更有位寧夏夜市之花的店員，讓許多人都慕名而來，大家推派籃籃及楊繡惠「技術指導」一番，看有什麼花招更能吸引客人，籃籃扮起了女僕，施展把「食物變得好吃」的魔法，萌萌的模樣深受現場好評，接著輪到楊繡惠的性感時間，只見楊繡惠身穿浴袍，伴隨著性感音樂搔首弄姿，看的現場一陣驚嚇，幸虧有兩位來自馬來西亞的大叔十分捧場，頻頻叫好讓現場爆笑連連，浩子還說：「繡惠姐有她的市場！」浩角翔起看兩位馬來西亞大叔看得十分開心，上前詢問知道她是誰嗎？只見其中一位大喊：「知道啊！王彩樺阿！」讓楊繡惠立刻轉頭變臉，作勢要拿鞋子起來揍他們，接著跟阿伯解釋她是楊繡惠，不是王彩樺，沒想到兩位大叔笑得更開心，表示：「妳就是王彩樺啊！」氣得楊繡惠是哭笑不得。