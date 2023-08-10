《粽邪3》曾菀婷夜半站在旅社走廊！撞見「半截人影」詭異窺探
台灣正宗驅魔恐怖片《粽邪3：鬼門開》，由鄒介中擔任監製、導演廖士涵執導，集結李興文、陳博正、吳奕蓉、張庭瑚、李明倉（草屯囝仔阿倉）等人主演。監製鄒介中透露，拍攝曾菀婷獨自站在旅社走廊畫面時，卻發現走廊轉角有半截身子窺探的人影；工作人員也說，當晚電梯門開關數次但沒有人進出。
記者黃雅琪/綜合報導
《粽邪3：鬼門開》今（10）日釋出跑酷篇花絮，飾演身賦鍾馗天命的張庭瑚，因熱愛跑酷，便突發奇想地將跑酷結合歌仔戲的表演，詮釋新鍾馗的樣貌，但也讓演出歌仔戲團長的父親李興文氣得跺腳。田徑隊出身的張庭瑚回憶，拍攝前花了1個多月在室內練習跑酷，但實際拍攝時心理上還是備感壓力。這場戲也苦了草屯囝仔阿倉，片中他全程跟著張庭瑚直播跑酷，炎炎夏日下來回跑超過30趟，第一次主演電影的他直呼：「拍電影真是不簡單！」
監製鄒介中表示，片中的老舊旅館平時生意門可羅雀，在美術團隊陳設前，氛圍讓人背脊發涼，沒想到拍攝現場還真的拍到旅社的靈異畫面！某日深夜，有場戲要拍曾菀婷單獨待在走廊的畫面，拍攝前劇組工作人員會淨空現場、駐守電梯門口避免路人經過，就在一顆鏡頭完成、導演喊卡後，劇組趕緊湊上螢幕檢查，突然發現走廊轉角，躱著一個探出半截身子的人影，正對著鏡頭窺探現場。
駐守電梯口的工作人員事後回憶，當劇組正趕拍時，電梯門曾緩緩開啟，但裡面沒有任何人，電梯門又緩緩關上，一個晚上就發生好幾次。監製鄒介中透露，《粽邪3：鬼門開》還有將其他錄製到的靈動感應放入正片，8月25日上映後歡迎觀眾進戲院睜大眼睛，仔細看看是否有不明現象出現。