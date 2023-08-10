政府財政紀律遭猛批！財部再提5點回擊　稱債務規範較各國嚴謹

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，財政部說明，近年中央政府持續推動開源節流，財政狀況維持穩健，中央政府1年以上公共債務未償餘額占前3年度名目GDP平均數比率（債務比率）由105年底33%，下降至108年底29.6%；109年度至111年度因全球肺炎疫情，各國皆採擴張性財政政策，我國為因應國內外環境變動與挑戰，編列特別預算協助防疫、紓困及振興經濟發展，致109年度及110年度債務比率略為上升，至111年底已降至29.3%。
112年度以預算數估計債務比率為30.7%，較債務上限40.6%，尚有9.9個百分點，具財政韌性。截至112年7月31日止，債務比率實際數為27.2%，顯示中央政府積極管控債務成長。
財政部也強調，蔡總統任內，為加速推動國家基礎建設，編列前瞻特別預算，並因應肺炎疫情及維護國家安全，編列各項特別預算，致歲入歲出差短擴大，惟受惠總預算連續賸餘，以及持續推動開源節流，債務控管得宜，107年度至111年度總預算除執行原編列債務還本預算外，並適時增加還本940億元，合計實質還本5227億元，且原編債務舉借預算4825億元全數未舉借，有效減緩債務成長。
財政部說，我國因應國情及施政所需，公共債務法及財政紀律法就各級政府的長期債務及短期債務分別訂有上限規範，較美、日、歐盟等國嚴謹；另因應近期外界關注中央政府債務狀況，財政部將於官網規劃設置債務專區，供社會大眾檢視並了解我國債務情形。
此外，財政部表示，未來也將配合行政院主計總處歲出編列，以多元方式籌措財源，持續精進賦稅政策，活化國有非公用資產，擴大促參投資量能，勉力縮減歲入歲出差短，並依公共債務法等規定，妥適編列債務還本及管控債務規模；實際執行時，亦將會同各部會賡續開源節流，視歲入執行狀況增加債務還本，減緩債務累積，以兼顧政府施政需求與經濟發展，厚植財政實力，作為各項建設基石。