《關於我和鬼變成家人的那件事》上線！老公許光漢「猛男片」助攻
▲《關於我和鬼變成家人的那件事》今日上線Netflix，許光漢曬出「猛男健身片」助攻宣傳。（圖／金盞花大影業提供）
記者黃雅琪/綜合報導
2023-08-10 16:29:27
程偉豪執導年度喜劇鉅片《關於我和鬼變成家人的那件事》，由許光漢、林柏宏與王淨擔綱主演，劇情融合冥婚、靈異及LGBT等多元議題，全台票房收割新台幣3.6億元、海外票房400萬美金（約新台幣1.26億元），成為2023年最快破億的國片。該片今（10）日上線Netflix，「老公」許光漢也在社群Threads首發，曬出「猛男健身片」吸睛宣傳。
《關於我和鬼變成家人的那件事》劇情描述，許光漢飾演的恐同男警吳明翰，意外與林柏宏飾演「死掉的Gay」毛毛冥婚，一人一鬼為揪出害死毛毛的凶手，讓他完成遺願安心投胎，過程中還扯出重大刑案及一堆荒謬事。本片入圍台北電影獎「最佳男主角」、「最佳視覺效果」多項大獎肯定，並榮獲「最佳編劇」大獎，接下來也將角逐電影盛事金馬獎。 ▲許光漢曬出健身影片，助攻宣傳《關於我和鬼變成家人的那件事》上線Netflix。（圖／翻攝自許光漢Threads） ▲《關於我和鬼變成家人的那件事》許光漢為戲曬黑、剪平頭，加上飲食控制跟瘋狂健身，拍攝過程瘦了5公斤。（圖／金盞花大影業提供） 《關於我和鬼變成家人的那件事》今日獨家上線Netflix，超過190個國家與地區的觀眾都能欣賞！主角許光漢也在社群上發布拍攝花絮，拍本片時他為了完美詮釋警察精壯身材，趁著拍戲空檔勤於健身，打造精壯厚實又黝黑的身材，影片中，許光漢撐著台階苦練三頭肌，身上還穿著北瀾宮戲服，他笑說：「T-shirt is good！北瀾宮歡迎您。」粉絲們嗨喊「宮主我要加入」、「老公終於更新」、「人帥真好，穿什麼都好看。」 ▲許光漢在《關於我和鬼變成家人的那件事》演技爆發，更甩脫白淨斯文形象，帶給粉絲一個從沒見過的他。（圖／金盞花大影業提供）