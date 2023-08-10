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特企／去味大師以台灣之美「植」感入香　推台灣在地香氛

▲台灣國民香氛品牌「去味大師」，以台灣土地純淨植感香氣，推出一系列「台灣在地香氛」。（圖／品牌提供）
▲台灣國民香氛品牌「去味大師」，以台灣土地純淨植感香氣，推出一系列「台灣在地香氛」。（圖／品牌提供）

本報訊

台灣有非常多特色美景，如果用香氣來描述阿里山、杉林溪這些山林美景是什麼味道？或許可以蒐集來自台灣國民香氛品牌「去味大師」，以台灣土地純淨植感香氣，推出一系列「台灣在地香氛」，將山林的味道加入居家香氛中，透過香味療癒身心同時，也能夠循著香味，看到台灣特色之美。

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去味大師以森林芬多精淨化原理，將空間的臭味分解後釋放出自然香氣，其中最熱銷每分鐘爆賣一瓶「竹木香」，以「香遇台灣」為靈感，萃取台灣在地的植物香氣，並且串聯台灣北中南各地特色美景，推出一系列「台灣在地香氛」，除了有極具代表性「台灣茶韻系列」，以專利冷萃技術萃取茶葉精華，保留天然茶多酚與清新茶香；「玫瑰烏龍」融合了台灣美濃高山的青心烏龍與果香、玫瑰香，讓溫潤茶香多了一絲浪漫；源自台中武陵茶靈感的「茉莉白茶」由檸檬、茉莉展開淡雅清香，尾調由雪松延續了白茶的溫潤，交織出令人留戀的氣息；新北三峽龍井綠揉和了鈴蘭與佛手柑讓「麝香綠茶」的香氣更顯輕盈。

今年竹木香更拓展了台灣在地香氛地圖，研發出更具台灣在地特色的「台灣森林系列」，萃取台灣高山的杉木精油，以專利頂空鮮萃技術完整保留植物鮮活香氣與森林芬多精，讓帶有綠榛果香、香杉味、香草甜的「雲霧阿里山」香氛，以多層次香氣打造專屬嘉義阿里山自然香氣；充滿迷迭香、麝香、佛手柑與柚子氣味的「雨後杉林溪」，更巧妙地還原了山林中雨後天青、空氣裡透著股大地雨露洗淨後的純淨舒爽氣息。

香氣不只能展現台灣之美，也能舒緩焦躁不安的心靈，無論是清新綠茶香、溫潤的玫瑰烏龍香，還是猶如置身茂密森林的杉木香氣，開啟去味大師竹木香的植感香氛系列，就好像為家鋪上一層淡淡的綠意，在煩囂喧囂的日常中感受植癒力帶來片刻的寧靜，紓解緊繃的心靈，為心靈注入自然芬芳，也讓「家」擁有森林般的自然氣息。去味大師竹木香蘊含200多種高山植物消臭精華，仿效森林淨化原理，可有效分解異味、還原純淨空氣，而且全系列商品皆符合IFRA國際認證，同時無添加酒精、甲醛、塑化劑、定香劑等有害物質，嚴格把關產品安全。不管是想要隨時感受台灣獨特的香味與記憶，還是想將「台灣在地香氣」推薦給國外朋友，去味大師竹木香的「台灣茶韻系列」以及「台灣森林系香氛」都是最佳選擇。

販售通路：全聯、家樂福、大潤發、特力屋、寶雅、康是美等各大實體通路，及Momo、蝦皮、Pchome、雅虎等各大網路平台
 

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