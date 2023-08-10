特企／去味大師以台灣之美「植」感入香　推台灣在地香氛

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今年竹木香更拓展了台灣在地香氛地圖，研發出更具台灣在地特色的「台灣森林系列」，萃取台灣高山的杉木精油，以專利頂空鮮萃技術完整保留植物鮮活香氣與森林芬多精，讓帶有綠榛果香、香杉味、香草甜的「雲霧阿里山」香氛，以多層次香氣打造專屬嘉義阿里山自然香氣；充滿迷迭香、麝香、佛手柑與柚子氣味的「雨後杉林溪」，更巧妙地還原了山林中雨後天青、空氣裡透著股大地雨露洗淨後的純淨舒爽氣息。
香氣不只能展現台灣之美，也能舒緩焦躁不安的心靈，無論是清新綠茶香、溫潤的玫瑰烏龍香，還是猶如置身茂密森林的杉木香氣，開啟去味大師竹木香的植感香氛系列，就好像為家鋪上一層淡淡的綠意，在煩囂喧囂的日常中感受植癒力帶來片刻的寧靜，紓解緊繃的心靈，為心靈注入自然芬芳，也讓「家」擁有森林般的自然氣息。去味大師竹木香蘊含200多種高山植物消臭精華，仿效森林淨化原理，可有效分解異味、還原純淨空氣，而且全系列商品皆符合IFRA國際認證，同時無添加酒精、甲醛、塑化劑、定香劑等有害物質，嚴格把關產品安全。不管是想要隨時感受台灣獨特的香味與記憶，還是想將「台灣在地香氣」推薦給國外朋友，去味大師竹木香的「台灣茶韻系列」以及「台灣森林系香氛」都是最佳選擇。
販售通路：全聯、家樂福、大潤發、特力屋、寶雅、康是美等各大實體通路，及Momo、蝦皮、Pchome、雅虎等各大網路平台