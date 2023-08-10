印尼可能被捲入中美之爭？表態立場中立沒用 專家：戰略位置佳
隨著中國和美國關係越來越緊張，加上俄烏戰爭爆發，全球都在關注中國和美國之間的角力是否會變成世界浩劫。夾在兩個大國下發展經濟的印尼，長期以來都避免被捲入中美之爭，然而外國專家分析印尼因為戰略地位絕佳，如果爆發中美戰爭，印尼可能在劫難逃。
國際中心賴正琳／綜合報導
美國期刊《外交家》指出，印尼的地理位置非常好，可以連結歐洲、東亞和澳洲的海上航線，雖然商業價值高，但也會使它陷入危機，那就是變成中美戰爭的必爭之地。比利時在第一次世界大戰中也採取中立，然而並沒有使它倖免於戰爭，因此專家拋出問題，關於印尼是否能以立場中立從中美之爭中全身而退？
事實上，中國已悄悄進行戰略部署，從南海開始擴充兵力量能，中國正試圖將印尼北方，即南海地區，變成其內陸湖泊，中國已建造了數個配備跑道及軍事設施的人造島嶼，維持中國空軍及海軍的南海軍事部署。南海一直是印尼國防規劃者關注的重要問題，因為它是通往印尼群島的關鍵北方通道。
關於南海議題，《外交家》也指出印尼不是唯一宣稱擁有南海主權的國家，包括台灣、汶萊、馬來西亞、中國和菲律賓等國都宣稱擁有南海主權。外界認為過往世界大戰的歷史，表明地理位置明顯比該國的立場還重要，決定了這個國家是否會被捲入大國之間的衝突。