特企／LG顯示器全陣容一次到位！娛樂、工作一機就搞定

我是廣告 請繼續往下閱讀
傑出的視覺表現：LG 43” 4K UHD IPS 智慧型顯示器的 4K UHD IPS顯示螢幕，以高畫質呈現清晰的影像與標準色彩，且支援 HDR10，能夠平衡更高的對比度、傳遞更真實的影像，再搭配內建兩個10W立體聲喇叭，能讓沉浸式體驗更加完整，無論是追劇、觀賞電影或是球賽，都能創造身歷其境的震撼感受。
多元的應用程式：LG 43” 4K UHD IPS 智慧型顯示器搭載webOS22，讓使用者僅需連上網路並透過遙控器輕輕一按，就能享受各種串流娛樂，包含Netflix、Disney+、Youtube、Prime Video等，也能使用雲端遊戲服務等應用程式，串流內容一應俱全。
智慧無線連線：此外，LG 43” 4K UHD IPS 智慧型顯示器也支援無線連接功能，可使用AirPlay2 或螢幕共享將內容從其他裝置共享到顯示器上，以及透過藍牙配對，享受豐富的音效，內建 Wi-Fi 也讓上網變得更加輕鬆，確保與其他裝置連接時瀏覽畫面更順暢。
支援多工需求 八爪章魚也能擁有極致便利的工作模式
單一螢幕顯示多個程式：疫後許多人工作型態改變，居家辦公的比例增加，LG 43” 4K UHD IPS 智慧型顯示器擁有43吋大螢幕讓使用者可以同時管理多個商務應用程式，包含文件編輯與視訊會議，在家與客戶或同事溝通時更有效率。同時支援遠端桌面功能，讓使用者能連結至遠處的桌上型電腦，存取其桌面及開啟、編輯檔案，如同坐在辦公室的電腦前，零時差零距離工作順暢同步。
簡約又個人化的外觀設計：LG 43” 4K UHD IPS 智慧型顯示器配置符合人體工學的可調式支架，纖薄又扁平式的支架可傾斜調整，獲得更便利舒適的文件編輯或觀看體驗，也能適應任何空間，且省去雜亂的線材，工作起來更俐落！
ThinQ智慧串聯 體驗前所未有的極致聰明新生活
輕鬆控制家電：LG 43” 4K UHD IPS 智慧型顯示器的LG ThinQ Home Dashboard，可以同時連接並遠控LG 智慧家電，不但能使用智慧滑鼠遙控器查看家電狀態，也可以透過遠端語音控制輕鬆操控所有家電，無論是在追劇時邊調整空調溫度，或是在睡前透過語音查尋隔天的天氣狀況，有了它就能輕鬆擁有智慧生活。LG 43” 4K UHD IPS 智慧型顯示器將在8月3日搶先於LG官方線上商城開放限量預購，讓你一次享有極致享受、極致便利、極致聰明的完美新生活！
官網連結