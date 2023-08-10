特企／LG WashTower™AI兼具智能與美感　貼心登場！

根據內政部人口統計資料顯示，台灣戶數呈現逐年增加的趨勢，相較2021年，台灣2022年的1至3人家戶數大幅提高，但3人以上戶數卻呈現下降趨勢，顯示台灣的家庭結構改變，小家庭已成為主流，然而小家庭的人口結構改變及台灣公設比提高造成的居家空間減少，在家電的選擇上也衍伸許多困擾，LG洞察小家庭的洗乾衣痛點，推出極窄美型LG WashTower™AI智控洗乾衣機，提供小家庭符合空間與品質的最完美洗乾衣機選擇！而其簡約時尚外觀，讓洗衣機不再只能放在陽台，而是能完美融入不同風格的居家裝潢，不論室內、室外，都能打造完美的洗衣空間，直角俐落造型更方便與櫃體結合，不但使空間運用更加靈活，也為居家空間注入優雅氛圍。
困擾一-空間擁擠卻又不想妥協洗乾衣品質：內政部統計，國人購屋面積愈來愈小，今年前4月平均買賣移轉面積為30.6坪，台北市甚至只剩下22.3坪，台灣人的小宅趨勢日漸明顯，家庭空間不允許同時購買洗衣機與乾衣機，LG推出全新極窄美型WashTower™AI智控洗乾衣機，寬度僅60公分的極窄尺寸可以輕鬆擺放於窄小空間，高度則僅有165.5公分，讓嬌小使用者更易於操作。體積雖小卻也有著不俗的大容量：洗衣13 公斤+乾衣10公斤，能輕鬆滿足小家庭的洗乾衣需求，承襲垂直流線式一體成型的設計，即使是一體成型的洗乾衣機，WashTower™AI智控洗乾衣機仍採用低溫除濕式乾衣，不排廢氣、不過度烘乾，以低溫乾衣方式用心呵護衣物！
困擾二-雙薪家庭生活忙碌，時間就是金錢：許多消費者都分享希望能縮短洗衣時間，否則回家後時間有限，常常被洗衣工作綁住，LG WashTower™AI智控洗乾衣機將「蒸、洗、脫、烘」四大功能合一，單一機體就能輕鬆解決洗衣、晾衣的困擾，大幅提升洗衣效率，且TurboWash™ 360°勁速洗使用4道變頻噴射水流來達成最佳的洗淨效果，搭配乾衣預熱準備，無需額外等待加熱時間，就能為衣物準備好最佳乾衣環境，1小時內輕鬆完成洗滌、乾衣行程，不只加快洗衣時間，還能維持相同的洗滌效果，絕對是忙碌家庭的貼心幫手！
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洗衣、晾衣一直是現代人最討厭的家事之一，夏天晾衣滿身大汗，冬天在陽台晾衣容易導致手腳冰冷，與其身陷洗衣、晾衣的痛苦輪迴中，不如選擇一台最聰明的洗乾衣機！LG WashTower™AI智控洗乾衣機擁有AI DD™智慧直驅變頻馬達，能智慧偵測衣物材質與重量，透過AI大數據自動選擇最適合的洗衣行程，有效減少衣物 10% 受損1，以及Smart Pairing™ 智慧行程配對，自動傳輸洗程資訊至乾衣機，自動選擇適配的乾衣行程，只需按下開始即可啟動，讓衣物清潔、護理一次完成，洗乾衣變成一件輕鬆小事，且擁有全觸控中央控制面板，不須蹲下或使用板凳即可輕鬆同時操控上下雙機，貼心設計讓你體驗最智慧輕鬆的洗乾衣享受！
LG WashTower™AI智控洗乾衣機13公斤洗衣+10公斤乾衣容量全新上市，擁有Objet Collection® 色系石墨綠搭配雪霧白(WD-S1310GB建議售價NT$82,900)、尊爵黑(WD-S1310B建議售價NT$80,900)以及冰瓷白(WD-S1310W建議售價NT$79,900)，在8月4日於LG官方線上商城開放預購。