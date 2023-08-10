JR東日本周年慶！滿千送300元　住房含早還有冰淇淋、清酒喝到飽

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飯店館內餐廳還有以城堡小鎮仙台為空間設計主題的「HAYASE」日本料理，料理長郡司行雄因應炎夏特別推出整套「鰻魚懷石料理」及「納涼懷石料理」，選用夏天當季的海鮮與蔬菜等食材，周年慶期間還有指定飲品8折優惠；以北京宮廷料理演繹出各地中式風味的「凱華樓中華料理」，由超過30年的廚藝經驗的楊德興主廚坐鎮，招牌料理「黃袍北京烤鴨」，特選台灣在地培育的優質櫻桃鴨75天的黃金飼養期，爐烤後的外表有如披上黃袍般的油光發亮，周年慶期間特別推出「豪華帝王蟹饗宴」及指定飲品買一送一。
飯店也因應開幕兩周年推出「繽紛．多彩」住房專案，即日起至9月30日，入住行政房型乙晚，含鉑麗安自助式早餐2客，可享行政酒廊禮遇及17:00-19:00 Happy Hour享用精緻特色美食、冰淇淋、日本清酒、飲品等無限暢飲，客房內附贈「日本鐵道聯名清酒」180ml兩瓶、「日本和紙杯墊」乙份及「台灣香草鳳梨酥禮盒」12入乙份，還能享受健身房、室內溫水游泳池與三溫暖等設施，讓旅客在感受豐富而多彩的旅程中，享受一趟輕鬆難忘的住宿體驗，每晚8,600元起。
此外，JR東日本大飯店台北也宣布即日起JR Hotel Member 「JRHM APP」在台灣也可以開始下載使用，會員人數目前已破百萬人。自即日起「JRHM APP」可在台灣下載，透過此訂房可享有JR東日本大飯店台北會員優惠方案，可享訂房優惠折扣、進行集點使用、視當日房況享有延遲1小時退房，到日本旅遊還可做為指定交通IC卡使用。
另外，台北士林萬麗酒店（Renaissance Taipei Shihlin Hotel）為萬豪國際集團在台首家「萬麗」品牌酒店，8月迎來開幕5週年，邀請普吉島萬麗度假酒店泰國主廚至酒店西餐廳「士林廚房」客座，與酒店新任西餐主廚連袂推出「泰飄香 · 麗饗泰美味」全自助餐檯，大學新鮮人用餐享７折、國人出示登機證明可享８折優惠；消費滿額，更有機會抽中「香港天際萬豪酒店住宿券」等大禮。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！