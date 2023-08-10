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侯友宜倡核能輔再生能源　曾文生稱很高興看見這件事

▲國民黨總統參選人侯友宜昨公布能源政策，經濟部次長曾文生表示很高興，侯提及能源轉型主角就是發展再生能源。（圖／行政院提供）
▲國民黨總統參選人侯友宜昨公布能源政策，經濟部次長曾文生表示很高興，侯提及能源轉型主角就是發展再生能源。（圖／行政院提供）

記者陳威叡／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜昨日發表能源政策，包括核一、核二、核三安全延役，另在安全無虞下推動核四重啟，規劃以核能輔助再生能源。對此經濟部次長曾文生今（10）受訪時表示，國內在2015年討論能源轉型時，民進黨有意發展能源卻被以「丑角」來形容，而侯友宜稱2050年再生能源配比將達57%，他感到很高興，「這件事情終於確認，能源轉型主角就是發展再生能源。」

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曾文生上午出席行政院會後記者會，有媒體問及侯友宜能源政策，他回應，首先是國內2015年討論台灣能源轉型時，民進黨有意發展再生能源，卻被當成是丑角，而侯昨公布能源政策，提到2050年再生能源配比將達57%，他感到很高興，我們很高興，「這件事情終於確認，能源轉型主角就是發展再生能源。」

曾文生表示，另有關天然氣建設被視為重要的橋接能源，很高興能與在野達成共識，侯友宜能源政策版本，2030年天然氣發電占比要達47%，根據經濟部推算，天然氣機組數量必須多1倍以上，才能增加近2000萬千瓦的淨增加量。

曾文生說，民眾可以放心，因民進黨上任以來，包括大潭、興達、台中電廠、大林及通宵的新燃氣機組都在發包興建中，再加上正在環評階段的協和機組，加起來超過1600萬千瓦，以及民間現在正在籌備的獨立發電廠，讓燃氣機組維持供電穩定，政府會努力在2030年前做到。

而有關於核電，曾文生表示，核四已有公投決定不再重啟，這是國民黨和民進黨不同之處，至於侯友宜喊出核能發電增至18%，但目前看不到實質做法與細節，反問是否要讓核一做到70歲。至於老舊核電機組如何重啟，也希望侯友宜給出明確答案。

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