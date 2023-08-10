1個半月暴瘦14公斤　中西醫合併治療逆轉甲狀腺亢進

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另一位50歲林姓婦人同樣甲狀腺亢進，經過中西藥合併服用2週後，先停止服用西藥，並持續服4個月的中藥，游離甲狀腺素恢與甲狀腺荷爾蒙刺激皆恢復正常值，體重由51公斤回復到55公斤，身體也回到正常。
台灣約8.5萬人罹患甲狀腺亢進黃升騰指出，甲狀腺亢進多為自體免疫性疾病，容易反復發作。好發年齡在20歲-40歲，女性病例往往是男性的4至5倍。甲亢高危險群，多有家族病史、處於長期壓力的人。在台灣，2010年報告的甲亢發生率為千分之3.7，估計台灣約8.5萬人罹患甲亢。甲狀腺機能亢進原因很多，常見如下列幾項：
- 甲狀腺毒性結節
- 腦下垂體腺瘤
- 妊娠絨毛膜癌
- 瀰漫性甲狀腺毒症，也就是葛瑞夫氏病(Grave Disease)
中西醫合併治療甲狀腺亢進黃升騰進一步說明，甲亢病人的甲狀腺荷爾蒙指數如T3、T4、free T4會升高，而甲狀腺荷爾蒙刺激素（TSH）會降低。臨床上常出現心跳變快、心悸、手抖、怕熱汗多、失眠、脾氣暴躁、呼吸喘促、食慾增加卻體重減輕、腹瀉容易疲倦、脖子腫大及眼睛突出等表徵。
西醫治療方式包含開刀、放射碘跟抗甲狀腺藥物等治療方式，可能伴隨副作用如甲狀腺功能低下，需長期補充甲狀腺素，至於長期服用甲亢藥物則易出現皮膚過敏等症狀。
中醫藥用於治療甲狀腺機能亢進病人，根據中醫病因病機，多為肝氣鬱滯，氣鬱化熱，痰瘀互結，聚而成塊，臨床上靈活處方能取得良好療效與控制。治療方式主要以舒肝解鬱、滋陰清熱、消痰化瘀為治療方向，約需半年至1年時間，同時輔以定期檢測T3、T4、free T4、TSH，確定甲狀腺功能逐步回復正常。
黃升騰提醒，甲狀腺亢進民眾須注意攝取食物控制，避免高油、高糖與過鹹飲食，以免血壓攀升、心跳變快，另外海帶與火鍋也要避免攝取。2位患者經過治療後，皆能取得良好療效，也無明顯副作用，長期追蹤下均維持甲狀腺功能正常，目前仍定期回診密切追蹤。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58783
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