浤圃攜手常益「文東都更案」打造五福商圈超高制震景觀宅
浤圃機構2007年成立之時，就以鎖定在都市精華區推動指標大樓為目標，從2009年開始著力整合「文東都更案」，歷經12年的整合申請，終於完成都更整合。浤圃機構今(10)日攜手常益建設，共同舉辦「文東都更案」動土，將打造超高29樓具星級酒店質感的輕豪邸，未來完工可望成為區段地標建築，更象徵著浤圃機構致力於城市都更危老規劃，打造市場第一品牌。
記者陳美嘉／高雄報導
「文東都更案」基地位於前金區五福三路，原址為屋齡36年地上11樓土銀大樓。浤圃機構2009年取得該地建物部分產權後，考量其屋況老舊因此開始致力整合都更，於2012年11月提送都更計劃，2013年核准事業概要，2017年底報核事業暨權利變換計畫，共歷經4次都更大會審議、2次專案小組審議及不下百次協調會議，於2020年12月10日正式依都更條例，經高市都更爭審會審議通過，並於2021年6月18日核定都市更新事業暨權利變換計畫。
浤圃機構總經理蘇姿菁指出，「文東都更案」未來將規劃地上29樓、地下6樓住宅，1-3樓由土銀做為商辦使用，4樓以上為住家，住家坪數25-43坪共130戶，將鎖定剛性需求的自住客。基地周邊鄰近大立精品與漢神百貨，屬亞洲新灣區核心區，生活圈享佔地12.7公頃中央公園，而在公園旁亦有捷運站，基地至輕軌光榮碼頭站更僅500公尺，而該棟建物的完工，因屬超高大樓可遠眺新灣區及高雄女中景致。