今起喝4天！7-11大美式23元、拿鐵34元 珍椰四季春比手搖店便宜
咖啡控快衝！7-11在8月14日前，購買大杯美式2杯55元、大杯拿鐵2杯77元，冷熱不限，還可搭配自帶杯折扣5元優惠，相當於大杯美式23元、拿鐵34元；珍珠椰果四季春也有2杯88元，換算下來比手搖飲店還便宜，結帳滿888元還贈送抽取式衛生紙一串或白米一包。全家則是週末康康五將於明（11）日開跑，其中買1送1的有特大杯美式、大杯仙女紅茶，換算下來紅茶只要20元開喝。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11即起至8月12日前，大杯美式2杯55元（原價45元／杯）、大杯拿鐵2杯77元（原價55元／杯）、檸檬冬瓜珍珠2杯88元（原價70元／杯）、珍珠椰果四季春2杯88元（原價60元／杯）。精品美式橙香陽光冰磚、檸靜時光冰磚單杯優惠價80元（原價120元／杯）。
以上現煮咖啡、飲品活動還可搭7-11會員滿額折抵，OPEN POINT會員消費滿888元立折100元，憑icash 2.0、icash pay、悠遊卡或悠遊付支付再折50元，等於最高可折150元。美式買38杯折扣後是895元，單杯只要23元，大杯拿鐵28杯折扣後928元，平均單杯只要33元。
且會員結帳滿888元贈送1件指定商品，可選抽取式衛生紙一串、台梗9號米1公斤、濕紙巾70抽三入組或韓國熊津紅蔘飲2杯。
而全家則是8月11日至13日前，特大杯美式（原價60元）、大杯仙女紅茶（原價40元）買1送1，換算下來現萃紅茶平均只要20元，搭配自帶杯折扣，單杯15元超划算！除了現煮飲品外，隨買跨店取，還有義美巧克力脆片雪糕（原價40元）、葡萄王康普茶葡柚蜜香（原價35元）也享買1送1優惠，味丹竹炭水則是買2送2。