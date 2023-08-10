開全新變頻冷氣「電費照樣貴爆了」？專家揪致命關鍵：完全沒省到

今起喝4天！7-11大美式23元、拿鐵34元　珍椰四季春比手搖店便宜

▲7-11咖啡優惠開跑，美式2杯只要55元，滿888元最多還可現折150元。（圖／7-11提供）
▲7-11咖啡優惠開跑，美式2杯只要55元，滿888元最多還可現折150元。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

咖啡控快衝！7-11在8月14日前，購買大杯美式2杯55元、大杯拿鐵2杯77元，冷熱不限，還可搭配自帶杯折扣5元優惠，相當於大杯美式23元、拿鐵34元；珍珠椰果四季春也有2杯88元，換算下來比手搖飲店還便宜，結帳滿888元還贈送抽取式衛生紙一串或白米一包。全家則是週末康康五將於明（11）日開跑，其中買1送1的有特大杯美式、大杯仙女紅茶，換算下來紅茶只要20元開喝。

我是廣告 請繼續往下閱讀
7-11即起至8月12日前，大杯美式2杯55元（原價45元／杯）、大杯拿鐵2杯77元（原價55元／杯）、檸檬冬瓜珍珠2杯88元（原價70元／杯）、珍珠椰果四季春2杯88元（原價60元／杯）。精品美式橙香陽光冰磚、檸靜時光冰磚單杯優惠價80元（原價120元／杯）。

以上現煮咖啡、飲品活動還可搭7-11會員滿額折抵，OPEN POINT會員消費滿888元立折100元，憑icash 2.0、icash pay、悠遊卡或悠遊付支付再折50元，等於最高可折150元。美式買38杯折扣後是895元，單杯只要23元，大杯拿鐵28杯折扣後928元，平均單杯只要33元。

且會員結帳滿888元贈送1件指定商品，可選抽取式衛生紙一串、台梗9號米1公斤、濕紙巾70抽三入組或韓國熊津紅蔘飲2杯。

▲7-11大杯美式任2杯55元，冷熱可換，還可搭配最高現折150元活動。（圖／7-11提供）
▲7-11大杯美式任2杯55元，冷熱可換，還可搭配最高現折150元活動。（圖／7-11提供）
▲7-11會員滿888元現折150元，咖啡優惠一次算給你看。（圖／7-11提供）
▲7-11會員滿888元現折150元，咖啡優惠一次算給你看。（圖／7-11提供）
而全家則是8月11日至13日前，特大杯美式（原價60元）、大杯仙女紅茶（原價40元）買1送1，換算下來現萃紅茶平均只要20元，搭配自帶杯折扣，單杯15元超划算！除了現煮飲品外，隨買跨店取，還有義美巧克力脆片雪糕（原價40元）、葡萄王康普茶葡柚蜜香（原價35元）也享買1送1優惠，味丹竹炭水則是買2送2。

▲全家「康康五」8月11日至8月13日限時登場。（圖／業者提供）
▲全家「康康五」8月11日至8月13日限時登場。（圖／業者提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

只有3天！全家特大美式、仙女紅茶「買1送1」　霜淇淋9元倒數中

超商發錢啦！7-11、全家「隱藏優惠」只有5天　結帳少1動作秒虧

全聯中元節最強優惠！200項商品「買1送1」 滿499元現折50元

全家黑松沙士酷繽沙登場！限時開喝折10元　7-11霜淇淋推買1送1

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀