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特企／鎧俠全新KIOXIA CD8P　專為企業及資料中心架構設計

▲鎧俠株式會社今天宣布在資料中心級固態硬碟（SSD）的產品陣容中新增KIOXIA CD8P系列。（圖／品牌提供）
▲鎧俠株式會社今天宣布在資料中心級固態硬碟（SSD）的產品陣容中新增KIOXIA CD8P系列。（圖／品牌提供）

本報訊

全球記憶體解決方案領導廠商鎧俠株式會社今天宣布在資料中心級固態硬碟（SSD）的產品陣容中新增KIOXIA CD8P系列。KIOXIA CD8P系列非常適合使用在通用伺服器及採用PCIe® 5.0（32GT/s x4）性能的雲環境。資料中心的應用程式可生成複雜的混合工作，並將其擴展到24小時運作的大型虛擬系統上。新推出的硬碟容量高達30.72兆字節（TB），並提供企業和資料中心標準外型規格（EDSFF）E3.S和2.5吋（U.2）兩種外型規格。

鎧俠的CD8P系列專為對功耗和冷卻效率要求嚴格的資料中心環境設計，特別優化了性能、延遲、功耗和散熱要求，並提供了無縫用戶體驗所需的可預期性和一致性。

鎧俠的CD8P系列與上一代PCIe 4.0 SSD相比，順序讀取性能提高了約60%到80%，其中包括：隨機讀取性能最高可達200萬IOPS，隨機寫入性能最高可達40萬IOPS；在標準的隨機讀取工作負載中，99.999百分位數的延遲低且穩定，不超過250微秒；在標準的OLTP型混合工作負載下不超過1.8毫秒。單埠設計，專為資料中心等級的工作負載進行優化

這款新的資料中心硬碟採用鎧俠第五代BiCS FLASH™ 3D快閃記憶體三層單元(TLC)技術，並使用了自家開發的控制器。鎧俠的CD8P系列SSD符合PCIe 5.0、NVMe 2.0規範、以及NVM Express™管理介面（NVMe-MI™）v1.1d，並支援Open Compute Project (OCP)資料中心NVMe SSD規範（不包括所有要求）。

其他的特性和優點包括，提供全面的數據可靠性，包括端到端的數據保護、斷電保護，以及快閃記憶體單元失效恢復。
      
安全性選項：包含非SED、SIE以及SED（TCG Opal和Ruby SSCs）。

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