女子染食腦變形蟲亡 新北衛生局：通知到館人員自我健康監測兩周
針對北部一名30多歲女性因感染福氏內格里阿米巴原蟲（俗稱食腦變形蟲）病發身亡，因女子潛伏期間曾至新北市某室內親水遊憩設施館戲水，新北市政府衛生局除前往採檢環境檢體與水質檢體外，今（10）日並要求業者即刻預防性停業，加強淨空消毒，並逐一通知期間內到館人員確認健康狀態，提醒進行自我健康監測兩個星期；後續如檢出阿米巴原蟲，也將依消保法開罰業者6至150萬元。
記者吳嘉億／新北報導
衛生局表示，經與疾管署討論，考量該案感染源未明，依傳染病防治法第21條規範，要求業者提供7月21日至8月9日顧客及工作人員名單，初步調查工作人員共計12人、顧客人數約630人，將逐一通知確認健康狀態，並提醒進行自我健康監測兩個星期，期間若有不適應儘速就醫；要求新北市轄內親水設施業者務必加強落實自主管理及清消，衛生局將加強抽驗。
衛生局說到，依據衛福部公告「營業衛生傳染病防治管理規則」，泳池池水餘氯濃度建議保持1-3mg/L，經現場檢測水池餘氯含量皆未達標準（大池0.86 mg/L、小池0.06 mg/L），現場輔導業者改善並加強落實清消措施，後續待水質檢驗結果出爐，如確實檢出阿米巴原蟲，將依消保法開罰6萬-150萬。
衛生局說明，福氏內格里阿米巴原蟲為淡水湖泊、河流中自然生存的單細胞寄生蟲，喜好溫暖環境，能生存於46℃的溫熱環境中，在更高的溫度下也可短暫存活。溫暖的淡水（如湖泊及河川）、溫泉水、工廠排出的溫水、含氯量不足的游泳池、熱水器及土壤中都可發現其蹤跡；人類可能在自然水域活動時，將病原體吸入鼻腔，並沿著嗅覺神經進入腦部而發病，但喝下遭病原體污染的水則不會被感染，也不會透過人與人接觸傳播，人類病例罕見。
衛生局也呼籲，民眾在戲水或泡溫泉等活動時，應避免水進入鼻腔，或避免將頭部浸泡於水中，於自然水域戲水時，也應避免攪動底部池水或淤泥；戲水或泡溫泉後出現發燒、頭痛、噁心或嘔吐等症狀，應儘速就醫，並告知醫護人員相關接觸史。