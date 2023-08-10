食腦變形蟲致死敲警鐘！疾管署急召開專家會議　5大強化建議出爐

我是廣告 請繼續往下閱讀
疾管署今日邀請相關專家及地方政府衛生局召開討論會議，會中就現階段各項防治作為進行檢視，並參酌美國、加拿大、澳洲、日本等國家防治措施，提供5點強化防治建議。
5點建議包含今日下午，由疾管署會同專家及地方政府再次訪視個案曾前往的室內親水設施，詳細檢視設施整體狀況，必要時做進一步採驗，呼籲請相關業者落實執行營業衛生管理事項，包括水池衛生管理、自由餘氯量符合1至3ppm等，並完備相關自主衛生管理措施。
疾管署表示，請業者提供7月21日至8月9日曾至該場域遊憩民眾名冊，由地方政府進行追蹤關懷至最後1次暴露日後14天，該親水設施業者已於8月9日預防性停業及進行環境清消，業者於完成環境澈底清消，且經地方主管機關同意後始可復業。
疾管署也發布致醫界通函，請醫師診療具疑似症狀個案加強詢問親水設施相關暴露史，並強化民眾衛生教育宣導。
疾管署指出，福氏內格里阿米巴原蟲為淡水湖泊、河流中自然生存的單細胞寄生蟲，雖常見於自然水體，但造成人類感染機率極低，地方衛生單位已對該室內親水設施進行環境採檢以釐清感染源，分別由地方衛生單位及疾管署進行檢測，預計約3-4日可有初步檢驗結果。
疾管署呼籲，福氏內格里阿米巴原蟲好發於夏季，請民眾於戲水或泡溫泉等活動時，應避免水進入鼻腔，或避免將頭部浸泡於水中，於自然水域戲水時，亦應避免攪動底部池水或淤泥。
疾管署提醒，戲水或泡溫泉後出現發燒、頭痛、噁心或嘔吐等症狀，應儘速就醫，並告知醫護人員相關接觸史。該署同時籲請相關營業場所應落實執行營業衛生管理事項，包括水池衛生管理、自由餘氯量符合1至3ppm等，並完備相關自主衛生管理措施。