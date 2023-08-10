特企／浪漫台三線藝術季　藝術文化美景美食一次滿足

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金曲主持人陳明珠以直播引領觀眾深入藝術季第二展區，包含苗栗公館的客家文學花園、出磺坑展區的多件作品。烏克蘭藝術家詹娜‧卡德羅娃(ZHANNA KADYROVA）跨海遠道帶來的作品《Palianytsia》，則是以烏克蘭壁爐烤「圓麵包」為發想，蘊含和平的呼籲，希望這份和平的冀望能被世界看見。
日籍藝人夢多則帶著毛小孩參與藝術季，特別示範了「帶著寵物也能參與藝術季」的模式，同時透過YouTube影片，介紹藝術季的第一展區，包括三坑自然生態公園、橫山地區等地的多項作品。此外，藝術季「飲食實驗計畫」中「亨味食堂」的「老蘿蔔排骨粥」，更帶來獨創風味的客家美食，讓觀眾在品味藝術之餘，也能品味在地美味。
第2屆浪漫台三線藝術季跨越北桃竹苗中五縣市，範圍150公里，共展出91件藝術、設計及飲食實驗作品，串連出「藝術策展」、「設計導入」、「飲食實驗計畫」3大主軸，成為全台灣規模最大、作品最豐富的藝術盛事。
除了可以參考各主題的影片，規劃自己的專屬藝術之旅行程外，第2屆浪漫台三線藝術季也提供免費接駁專車服務，方便參觀民眾前往各展區，透過郵輪式的接駁專車，走訪桃園、新竹、苗栗、台中四條路線，欣賞藝術季的作品及美食。此外，雄獅旅遊推出16條藝術季旅遊路線，讓遊客在欣賞藝術之餘，也能在專業的導遊領隊帶領下，領略台灣各地的美景風光。