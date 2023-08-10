我是廣告 請繼續往下閱讀
通常造成顳顎關節最常見的主因是：磨牙、口腔習慣不太好、咬合不正、外傷、以及心理壓力等等，包含牙齒咬合不正、牙齒排列亂的民眾，咬食物的效率變差咀嚼時間較久，飲食時關節需要一直動，這些都是「顳顎關節症候群」的高危險群。國內研究顯示，台灣約好發族群在 20-40 歲族群，通常女性多於男性，許多人可能不知道自己正在受其困擾。
最典型的臨床症狀：
- 張口疼痛
- 張口閉口耳前有異音
- 咀嚼時顏面疼痛
- 張口受限或卡頓
此外，顳顎關節症候群症狀甚至也可能引起頭痛、頸部痛、肩部痛，甚至影響到日常生活進食或說話，正因表現多元與複雜，有時候患者會誤以為是耳鼻喉科的疾病，得透過醫師詳細檢查確認周圍肌肉，使用電腦斷層、磁振造影檢查關節才能診斷。
顳顎關節治療分為兩大類
在國外統計「顳顎關節症候群」盛行率更高，高達 31% 成年人或老年人可能有此問題，但為什麼就醫率低？羅文甫解釋：「主要是因為當有這樣耳前異音發生時，多數功能都還是正常的，嘴巴仍然張得開，對出現異音不以為意，大部分患者能夠適應這樣症狀多採取保守治療，通常不會立刻用手術治療。」
顳顎關節症候群治療方式，大致上可分為兩大類，初期會常以「非侵入性」保守治療起步，除非是嚴重病患保守治療下效果有限，無法改善症狀，或是治療後仍時常復發，才會考慮「侵入性治療」，像是施打肉毒、玻尿酸，關節腔沖洗等低侵入性的治療方式。
極少部份的嚴重嘴巴張不開，藉由影像檢查發現關節有脫位、沾黏就會考慮進入到手術，修復或取代受損的關節。
- 保守治療：藥物治療、軟質飲食、咬合板治療、物理及復健治療
- 手術治療：關節腔沖洗、關節鏡手術、開放性手術
|傷口大小
|術後恢復
|手術風險
|適應症
|關節腔沖洗
|小
|快
|低
|窄
|開放性手術
|約5-7公分
|慢
|高
|廣
|關節鏡手術
|微創傷口(<0.5cm)
|快
|低
|廣
常見顳顎手術治療差異
顳顎關節鏡手術是一微創、相對保守的侵入性治療，在國外其實已行之有年，在台灣則相對少見，是屬於低侵入性的微創手術，用內視鏡可直接觀察關節內部，使用低溫電燒去除脱位關節盤前沾黏、或是使用縫線將脫位的關節盤復位。
羅文甫先前收治個案，是一名 39 歲的陳老師，從多年前發現張口時耳前開始出現異音(彈響聲)，但症狀越來越嚴重，每當進食出現疼痛、甚至咀嚼困難，張口度只剩下正常值的一半，最後接受微創顳顎關節鏡手術，在術後第 14 天已能恢復到以往的張口度，吃飯講話不再發生疼痛。
此外，微創顳顎關節鏡手術也部份健保給付，羅文甫提到：「給付有些條件，另外術中醫材、術後打玻尿酸則沒有給付，部分會需要自費，但若沒有使用自費項目，仍可藉由傳統器械完成手術，相對手術時間會比較久，會給患者自己決定是否使用。」
但並不是人人都需要關節鏡手術，至於哪些人不適合做關節鏡手術？羅文甫表示先得區分是哪一種的關節疼痛，一種真的是關節出問題，一種是咀嚼肌發炎，若是屬於咀嚼肌發炎，當然不適合做此手術，即使手術後症狀也不會改善，仍需要患者來門診由醫師來診斷評估。
諮詢專家：中醫大附醫口腔顎面外科醫師羅文甫醫師
延伸閱讀：
嘴巴打不開就是顳顎關節炎？常見5大Ｑ＆Ａ從症狀、治療一次看懂
嘴巴卡卡、張開疼痛？職能治療師教 6 招面對顳顎關節症候群
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 張嘴就疼痛！台灣10%民眾面臨顳顎關節問題！什麼狀況該手術治療