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張嘴就疼痛！台灣10%民眾面臨顳顎關節問題！什麼狀況該手術治療

張嘴就疼痛！台灣10%民眾面臨顳顎關節問題！什麼狀況該手術治療
張嘴就疼痛！台灣10%民眾面臨顳顎關節問題！什麼狀況該手術治療

Heho健康

張嘴疼痛、嘴巴打開就有聲音、吃東西時不適，根據國內本土統計約有 10% 台灣民眾面臨顳顎關節症候群，雖然盛行率高、願意就診比例卻不高，中醫大附醫口腔顎面外科醫師羅文甫醫師指出：「對於有此症狀的患者未必一定要手術，但日常生活中會建議病人少吃硬食物、咀嚼比較久的食物例如珍珠減少需要嚼勁。」

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顳顎關節症候群表現多元！頭痛、頸部痛也是症狀

通常造成顳顎關節最常見的主因是：磨牙、口腔習慣不太好、咬合不正、外傷、以及心理壓力等等，包含牙齒咬合不正、牙齒排列亂的民眾，咬食物的效率變差咀嚼時間較久，飲食時關節需要一直動，這些都是「顳顎關節症候群」的高危險群。國內研究顯示，台灣約好發族群在 20-40 歲族群，通常女性多於男性，許多人可能不知道自己正在受其困擾。

最典型的臨床症狀：

  • 張口疼痛
  • 張口閉口耳前有異音
  • 咀嚼時顏面疼痛
  • 張口受限或卡頓
羅文甫進一步解釋：「所謂的『異音』初期像是清澈『卡』一聲，隨著時間關節脫位、磨損，聲音會慢慢改變，患者會在張口、閉口、咬東西特別感到不舒服。」

此外，顳顎關節症候群症狀甚至也可能引起頭痛、頸部痛、肩部痛，甚至影響到日常生活進食或說話，正因表現多元與複雜，有時候患者會誤以為是耳鼻喉科的疾病，得透過醫師詳細檢查確認周圍肌肉，使用電腦斷層、磁振造影檢查關節才能診斷。

顳顎關節治療分為兩大類

在國外統計「顳顎關節症候群」盛行率更高，高達 31% 成年人或老年人可能有此問題，但為什麼就醫率低？羅文甫解釋：「主要是因為當有這樣耳前異音發生時，多數功能都還是正常的，嘴巴仍然張得開，對出現異音不以為意，大部分患者能夠適應這樣症狀多採取保守治療，通常不會立刻用手術治療。」

顳顎關節症候群治療方式，大致上可分為兩大類，初期會常以「非侵入性」保守治療起步，除非是嚴重病患保守治療下效果有限，無法改善症狀，或是治療後仍時常復發，才會考慮「侵入性治療」，像是施打肉毒、玻尿酸，關節腔沖洗等低侵入性的治療方式。

極少部份的嚴重嘴巴張不開，藉由影像檢查發現關節有脫位、沾黏就會考慮進入到手術，修復或取代受損的關節。

  • 保守治療：藥物治療、軟質飲食、咬合板治療、物理及復健治療
  • 手術治療：關節腔沖洗、關節鏡手術、開放性手術
傷口大小術後恢復手術風險適應症
關節腔沖洗
開放性手術5-7公分
關節鏡手術微創傷口(<0.5cm)


常見顳顎手術治療差異

顳顎關節鏡手術是一微創、相對保守的侵入性治療，在國外其實已行之有年，在台灣則相對少見，是屬於低侵入性的微創手術，用內視鏡可直接觀察關節內部，使用低溫電燒去除脱位關節盤前沾黏、或是使用縫線將脫位的關節盤復位。

羅文甫先前收治個案，是一名 39 歲的陳老師，從多年前發現張口時耳前開始出現異音(彈響聲)，但症狀越來越嚴重，每當進食出現疼痛、甚至咀嚼困難，張口度只剩下正常值的一半，最後接受微創顳顎關節鏡手術，在術後第 14 天已能恢復到以往的張口度，吃飯講話不再發生疼痛。

此外，微創顳顎關節鏡手術也部份健保給付，羅文甫提到：「給付有些條件，另外術中醫材、術後打玻尿酸則沒有給付，部分會需要自費，但若沒有使用自費項目，仍可藉由傳統器械完成手術，相對手術時間會比較久，會給患者自己決定是否使用。」

但並不是人人都需要關節鏡手術，至於哪些人不適合做關節鏡手術？羅文甫表示先得區分是哪一種的關節疼痛，一種真的是關節出問題，一種是咀嚼肌發炎，若是屬於咀嚼肌發炎，當然不適合做此手術，即使手術後症狀也不會改善，仍需要患者來門診由醫師來診斷評估。



諮詢專家：中醫大附醫口腔顎面外科醫師羅文甫醫師

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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 張嘴就疼痛！台灣10%民眾面臨顳顎關節問題！什麼狀況該手術治療

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