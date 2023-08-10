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夜尿症常見 3 大分類
廖俊厚指出，夜尿症的成因有很種，其中可以分為 3 大種類，第一為夜間膀胱容易減少，意旨夜間膀胱容易少於製造的尿液量，就會很容易在晚上狂跑廁所。
第二為夜間多尿症，意旨夜間尿量大於整天尿量的三分之一，成因為抗利尿激素（ADH）分泌不足，很容易有其他共病，例如糖尿病、心臟病等。第三則是「混合型」融合夜間多尿症合併夜間膀胱容積減少。
夜尿症未必是攝護腺肥大
根據國內外研究發現，有近 9 成的夜尿症患者屬於夜間多尿症的症狀，主因抗利尿激素荷爾蒙分泌不足，但很多民眾卻以為自己是正常老化，或單純攝護腺肥大，但其實真正的真凶是「荷爾蒙出問題」。
廖俊厚指出，「攝護腺肥大不可能會只發生夜間、白天也會有頻尿問題。」以夜尿來說，攝護腺肥大只是可能的原因，但卻不是主因，就連沒有攝護腺的女性，也有可能會因為抗利尿激素分泌不足的困擾。
抗利尿激素賀爾蒙失控
什麼是抗利尿激素（ADH）分泌不足？廖俊厚表示，人體的荷爾蒙會在熟睡時分泌抗利尿激素賀爾蒙，主要功能為尿液當中的水分回收到血液循環中，用來減少尿量，使人一覺到天亮。
但是隨著年紀增加，夜間分泌抗利尿激素（ADH）會逐漸減少，導致夜間尿量增加，還有 4 成患者拖一年才治療，使得心血管疾病風險比一般人高 3 倍，慢性病風險大增 3 成，對身體有殺傷力的影響。
廖俊厚呼籲，如果發現一個晚上夜尿達 2 次，一周超過 4 天夜尿，而且長期睡眠中斷，醒來後又經常失眠，務必要盡快就醫治療，不要讓夜尿問題造成中年危機。
圖、文／謝承恩
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 別把夜尿症誤認為攝護腺肥大！泌尿科專家解析 3 大病症「賀爾蒙早就出問題」