世界盃熱身賽／迷妹注意！顏質擔當球星來台 帥氣肌肉男搶先看
FIBA世界盃2023熱身賽將於8⽉19⽇至22⽇新北市新莊體育館登場。本次參賽的3⽀國家代表隊分別為⽴陶宛、拉脫維亞及波多黎各，不僅呈現⾼張⼒的國際賽事表現，球員更是經歷豐富，在台灣就能看到來⾃NBA美國職籃、歐洲職籃等各層級的國際籃球好⼿們。
運動中心/綜合報導
除了賽場上精彩的籃球競技表現外，各國代表隊的成員中不乏⾼顏值的球員，提升賽事場邊看點的吸睛。⽴陶宛屬波羅的海三小國之⼀，位於東歐相鄰⽩俄羅斯，代表⽴陶宛國家隊出賽的Deividas Sirvydis與Tadas Sedekerskis有著東歐的帥氣浪漫與挺拔身形，其中Deividas Sirvydis更在2019的NBA選秀中被達拉斯小牛隊選上。
⽽在波多黎各國家隊中則有長期效⼒於波多黎各國家聯賽的Isaiah Pineiro，外表有著與球風相同的美式粗獷，2019年曾效力於NBA G League中的史塔克頓國王隊。 持續追求夢想的Janis Timma，雖然多次挑戰NBA未果，但仍以精湛的球技站穩拉脫維亞國家隊，多 次披上戰袍為國出賽，不僅有對戰籃球強權的球技，在社群經營上也受粉絲們的喜愛。
FIBA世界盃2023熱身賽不僅場上賽事精彩可期，場邊更是令人目不轉睛，今年暑假的頂級賽事千萬不容錯過。8⽉19日⾸場賽事將由立陶宛對上波多黎各，8⽉20⽇由波多黎各出戰拉脫維亞，8⽉22⽇ 則是拉脫維亞與⽴陶宛的對決。
FIBA世界盃2023熱身賽在新北市新莊體育館舉辦
8/19 (六) 14:00 立陶宛(主) vs 波多黎各
8/20 (日) 14:00 波多黎各(主) vs 拉脫維亞
8/22 (二) 19:00 拉脫維亞(主) vs 立陶宛