亞運／奪冠後吼出2年來的鬱悶　王齊麟讚台灣羽球男團有競爭力

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在贏得冠軍的瞬間，王齊麟用一聲狂吼宣洩了長久以來的鬱悶，「2年時間真的很久，當時一直想辦法突破，但又上不去，當快突破時候又遇到傷勢，所以這次帶傷上陣能夠奪冠，對我們來說是很大的鼓舞。」
談到過去2年的低潮期，王齊麟表示，「過去2年來越打越急躁，有傷在身卻仍想複製之前成功的模式，但其實身體能力已經不像之前那麼好，無法做到健康狀態的動作，加上渴望打出好成績，想擺脫低潮，所以無形中心態急了，但在經歷那麼多事情之後，現在心態就是在場上做好我能控制的部分。」
隨著杭州亞運倒數近一個月，王齊麟主要擔心的是腰傷，「日本公開賽捆一大包撐住腰部，大角度動作還是不太敢做，有一點怕復發，先用貼紮方式hold住，畢竟現在是非常時期，不能因為傷勢就停掉比賽，盡量在安全狀況下把賽事完成。」
杭州亞運羽球項目，「麟洋配」這對黃金男雙備受矚目，王齊麟說：「自從東奧奪金之後，我們對很多比賽都有所期待，但也不給自己太大的設限，還是一步一步來，盡力去突破，不管來什麼籤表拚就對了。」
另外，2014年、2018年亞運台灣羽球男團都拿下銅牌，這次成員部分經歷換血，王齊麟對於新生代球員按讚，他認為「楊肉盧」盧敬堯與楊博涵，以及葉宏蔚與蘇敬恒表現都不錯，台灣羽球還是非常有競爭力。