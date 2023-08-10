天氣預報／雨神賴著不肯走！明豪雨「由南往北轟」 趨緩時間出爐
今（10）日受到西南風影響，南部地區清晨至上午有豪雨出現，午後水氣來到北台灣後，雙北、桃竹苗地區的雨勢也相當明顯，中央氣象局預報員趙紘指出，明（11）日降雨型態與今日類似，「早上南部、午後北部」的狀況，但由於西南風有減弱，南部豪雨的情況會趨緩，北部仍要注意午後降雨狀況，預計晚間7時至8時才會明顯趨緩。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員趙紘說明，今日降雨主要受西南風影響，清晨至上午台南安南區累積雨量就破200毫米，台南、高雄皆達豪雨等級，中午過後隨著水氣往北移動，對流發展旺盛的北部也開始降下劇烈雨勢，出現雙北市部分地區1小時就降下超過90毫米的雨量，也造成多處淹水。
趙紘提醒，明日降雨型態與今日類似，但西南風的風速稍微減弱，因此南台灣明日降雨相對較少，但仍要留意局部大雨的出現，北台灣則因為水氣還是較多，午後有局部大雨或豪雨發生的機率，東半部天氣則較晴朗，並要小心攝氏36度以上的高溫，明日各地低溫落在攝氏25至26度，高溫除了花東，普遍為攝氏30至32度。
針對近日水氣較多的天氣，趙紘指出，週末2天（8月12日至8月13日）由於水氣減少、太平洋高壓靠近台灣，因此雨勢會趨緩，不過下週一（8月14日）開始，西南風又會增強，天氣型態將回到雨今明2天類似的情況，民眾務必持續留意最新天氣動態。