台北市現首例本土登革熱！　大同區10多歲男確診、查獲5陽性積水容器

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本登革熱燒進台北市大同區 1男確診有台南活動史今年台北市首例本土登革熱病例為10多歲男性，該個案居住在大同區，於7月21至23日有台南市活動，7月30日出現發燒、發冷、盜汗、倦怠等症狀，8月4日至醫療院所就醫後通報採檢，經登革熱NS1抗原快篩為陽性，8月9日經疾管署綜合研判為登革熱確診。
台北市衛生局表示，8月4日傍晚接獲醫院通報後，相關單位立即進行疫調，並於5日至8日動員社區持續進行個案居住地半徑100公尺內孳生源清除及環境噴消，9日疾管署研判確診後，立即成立大同區級應變工作小組，持續進行環境整頓及衛教，也對同住者3人、附近住戶進行健康監測，目前均無症狀。
查獲173積水容器、5陽性容器 北市府籲清除孳生源今年截至8月9日，台北市登革熱病例為1例本土病例、15例境外移入，累計共16例病例。民眾須重視清除孳生源，避免登革熱疫情升溫。截至8月8日大同區共查獲173個積水容器，其中有5個為陽性容器，相關單位皆已將容器清除或投藥。
台北市衛生局呼籲，民眾應落實「巡、倒、清、刷」，檢視戶內外周圍是否有堆置廢棄的容器、雜物、桶、缸、甕、花盆及各式底盤、帆布、廢棄輪胎等，務必要清除積水、倒置或加蓋持續使用的容器，並進行容器減量，避免病媒蚊有地方進行產卵繁殖。
除了避免病媒蚊幼蟲孳生外，也要防範成蟲叮咬，外出活動時應盡量穿著淺色長袖衣褲，並使用政府核可之防蚊藥劑，減少病媒蚊叮咬傳播風險。
台北市政府也呼籲，民眾若有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫或至臺北市登革熱NS1抗原快速檢驗試劑合約院所篩檢，並主動告知旅遊史、職業史、接觸史、群聚史等。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58861
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