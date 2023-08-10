父親節關心爸爸「啤酒肚」！腹部脂肪堆積不只飲食　更與壓力、荷爾蒙有關

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關心爸爸啤酒肚 飲食、運動、壓力都要注意啤酒肚型肥胖除了與飲食型態、運動習慣有關外，更與長期壓力導致荷爾蒙失調有關，尤其爸爸們常常擔任家庭經濟支柱的角色，肩膀上的負擔相當地大，身體也可能會因此出現問題。
李唐越醫師分享，有位42歲的爸爸患者，初進診間時看起來卻像是50幾歲，面容憔悴還有明顯突出的腹部、纖細的四肢，一問之下才知道他在半導體業工作，平時需要輪班又經常加班，回家倒頭大睡，但怎麼睡都睡不飽、疲憊感難以消除，睡醒後還會腰痠背痛，為此去推拿、針灸卻都沒什麼效果。
經過六大荷爾蒙分型肥胖分析後，李唐越醫師發現這名患者屬於壓力荷爾蒙失調的「Ｃ型肥胖」，其壓力平衡指數高達20.4nmol/L，遠超出平均參考值區間，而且長期處於高壓的情況下，導致其腎上腺皮質醇過度分泌，使得腎上腺疲勞衰竭，測量壓力荷爾蒙濃度後發現相關荷爾蒙全天都分泌不足。
注意「這些」察覺自身壓力 可尋求醫師協助治療工作壓力、家庭親人間的責任義務壓力、人際互動壓力、經濟壓力等都是生活中民眾常見的壓力源，但有許多人不太會意識到自己壓力很大，尤其是男性。李唐越醫師提到，像這位爸爸的案例，他就不覺得自己壓力很大，甚至表示因為自己每天都這樣上班下班回家。
李唐越醫師提醒，像肩頸緊繃痠痛、容易渴望甜食或高熱量食品、一回家倒頭就睡倦怠感很重、做什麼事都提不起勁等，都是覺察自身壓力的方式，壓力荷爾蒙失調易使脂肪囤積在上背、肩膀，而且多以內臟脂肪的形式堆積，形成所謂的「啤酒肚」，連帶也會使男性荷爾蒙低下、雌性激素上升。
（圖／李唐越醫師看診）
像這位爸爸案例也有男性荷爾蒙低下的情形，李唐越醫師表示，性荷爾蒙嚴重失衡，不只體重增加、容易疲憊，可能也會形成男性女乳症，並對性方面失去興趣。
因此治療策略上，會透過補充睪固酮、平衡腎上腺壓力荷爾蒙打破身體的惡性循環。李唐越醫師指出，經由上述治療後可提高男性的精神、活力，此外睪固酮會刺激雄性激素，改善肌肉組成、肌耐力，並提升性慾、改善性功能、勃起障礙，對於控制血糖、體脂也都有效果。
李唐越醫師向辛苦的男性同胞呼籲，面對「啤酒肚」除了透過飲食控制和運動外，也可尋求專業醫療人員的協助，透過醫師處方積極配合進行治療，也能更快獲得良好的成效及自信。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58825
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