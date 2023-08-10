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台北淹水了！豪雨狂炸士林「水灌騎樓」　他驚喊：我家門口有小河

▲民進黨立委何志偉稍早也在臉書上發出位於士林區的服務處門口，因為大雨而出現「小河」的現況。（圖／何志偉臉書）
▲民進黨立委何志偉稍早也在臉書上發出位於士林區的服務處門口，因為大雨而出現「小河」的現況。（圖／何志偉臉書）

記者潘毅/綜合報導

受到西南風影響，台灣今（10）日雨勢相當明顯，中央氣象局目前針對19縣市發布「豪雨特報」，雙北地區時雨量更是超過90毫米。而民進黨立委何志偉稍早也在臉書上發出士林區服務處門口，因大雨而出現「小河」的現況。

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何志偉稍早在臉書上貼出一段影片，表示自己位於台北市士林區的服務處，目前道路已經因為大雨而出現淹水了，連地勢較高的騎樓都有水淹上來，讓他不禁驚訝喊「我家門口有小河」。

氣象局稍早表示，西南風影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，台南市及高雄市已有豪雨發生，今日新北市、台北市及桃園市有局部大雨或豪雨，新竹至台中、南投、雲林以南地區、澎湖及東半部山區有局部大雨發生的機率。

▲大雨配圖（圖／NOWnews攝影中心）
▲氣象局表示，西南風影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，台南市及高雄市已有豪雨發生，今日新北市、台北市及桃園市有局部大雨或豪雨。（圖／NOWnews攝影中心）
氣象局指出，受到西南風影響，台灣今（10）日各地容易有「短延時強降雨」，台南市及高雄市已有豪雨發生，今日新北市、台北市及桃園市有局部大雨或豪雨，新竹至台中、南投、雲林以南地區、澎湖及東半部山區有局部大雨發生的機率。而今、明（11）日兩天，西南風搭配低壓帶影響，也是本週雨勢最猛烈的時段，請民眾外出務必特別留意天氣動態。

▲中央氣象局今（10）日發布「大雨和豪雨特報」，提醒全台各地都有局部大雨和豪雨的發生。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲中央氣象局今（10）日發布「大雨和豪雨特報」，提醒全台各地都有局部大雨和豪雨的發生。（圖／翻攝中央氣象局官網）
🟡降雨警戒範圍
📍豪雨：基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市
📍大雨：新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、臺東縣山區、澎湖縣


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