不演了！光陽促銷活動挨轟銷庫存 一張照片直接打臉酸民
國內機車大廠KYMCO光陽，各式車款一直是熱銷經典，日前更是推出全新「激省」方案，白牌國民神車–熱門車款GP125，打出了總價不到4萬元的超殺優惠，不僅在網路上掀起熱議，也湧入大量的訂單。但也因為優惠實在太殺，引來網路酸民的留言，有網友留言表示「減價清庫存拚八月銷量」，甚至有酸民發出祭品文表示「如果買的到就發（請吃）39800份雞排」，不過這些留言都被光陽發出的一張照片打臉。
生活中心/綜合報導
光陽KYMCO推出這個GP125甜甜價優惠活動，全台各地不斷湧入了大量的訂單，截至8日更是累積訂單量已經超過萬台，光陽也發出因應爆量的市場需求，工廠緊急調配產能的照片，可以看到產線的生產團隊全副武裝、加班趕出貨，為了讓百萬通勤族能夠盡快體驗國民神車，產線人員更是透露，平均一分鐘即可組裝一台，盡量減少消費者等候時間。
光陽執行長柯俊斌指出，由衷感謝消費者對GP125的熱情支持，針對來自市場上的高度需求，已經緊急調整生產規劃至最大產能，以因應每日來自全台不斷新增的大量訂單，並且強調將全力以赴滿足市場期待，讓活動期間訂購的消費者都能在第一時間交車。
針對每日新增的大量訂單需求，光陽全台經銷商總代理，也親自到產線為團隊應援，希望激勵士氣，來幫助這一波加倍產能。隨著在環保意識的高漲下，不只GP125，光陽針對環境友好的燃油車以及電動車，銷量都是逐步成長，民眾如果想要替自己省省荷包，記得把握這波活動的甜甜價，手刀購車！