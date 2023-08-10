大股東干政！中信金集團遭重罰共4千萬 5高層主管遭停職減薪
繼新光金控、開發金控之後，金管會今（10）日表示，由於中信金控及子公司在1年7個月內舉辦會議及主管餐敘等，固定邀請不具負責人身分的大股東辜仲諒出席多達60場次，使他可頻繁密集參策略議題討論，違反公司治理，依金控法核處新台幣3000萬元罰鍰，另對子公司台灣人壽也開罰1000萬元，合計中信金控集團共挨罰4千萬元。同時，金管會也對中信金董事長顏文隆處以停職6個月、副董事長陳國世停職1年，要求中信金總經理陳佳文減薪3成3個月，專門委員張明田減薪5成1年，台壽總經理莊中慶也遭停職1年，這也是目前金管會對大股東干政最高懲處個案。
記者顏真真／台北報導
其實，新光金、開發金之前也都因大股東干政遭金管會處分，其中新光金挨罰2千萬元，開發金及旗下凱基證、中壽合計罰2840萬元，不過，這次中信金整體集團則被重罰4千萬元，創大股東干政最高懲處金額。金管會銀行局說明，之前包括新光金、開發金都有因大股東干政被重罰及停職，但金管會金檢發現中信大股東辜仲諒1年7個月期間參與60場次會議，也有財業務人事資料給大股東，比以往情況更為廣泛，參與報告人員更多、議題更廣等，這些都有納入罰金考量。
銀行局進一步指出，中信金在109年12月至111年6月的1年7個月內，達60場次的主管會議或餐敘，包括方向會、戰隊餐敘及業務交流會等，不但固定邀請辜仲諒參加，辜仲諒也會聽取中信金控與子公司主管報告未來業務推展規劃，涉及跟大股東辜仲諒報告的人員最多，涉及議題也最多，議題廣泛且有提供相關內部財業務、人事、開會資料，可是中信金集團負責人及經理部門長期漠視，遵法認知嚴重不足，因此對中信金重罰3千萬元。
至於台壽部分，在「方向會」中討論包括保險獲利成長計畫、人壽潛在投資機會評估及地上權工程進度等重要財業務內容；業務交流會簡報記載中信金集團相關營運重要議題的執行面規劃，內容涉及保險部分包括策略面、人才面及目標面，像是目標部分列有每個禮拜要個別開3場會議追蹤討論，還有盈餘目標等，都有辜仲諒牽涉其中，考量台壽違規事實致使中信金大股東辜仲諒與該公司間權責混淆，公司治理運作及內部控制制度顯有缺失，因此開罰千萬元。