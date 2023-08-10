自由車／亞運前哨戰！國際場地經典賽在台舉辦　台灣選手精銳盡出

我是廣告 請繼續往下閱讀
臺中清水自由車場具有全國唯一獲得國際自由車總會認證的木質賽道，近年市府更投入逾2億元，全面改善場地設施逐年更新設備，增購重量訓練設施、自由車器材等，提供自由車運動員優質的訓練與賽事場地。自疫情趨緩解封後，臺中市陸續舉辦國、內外重要運動賽事，不斷吸引人潮湧入，本屆賽事首度移師臺中舉辦，吸引全球6國、126位菁英好手同場競技，盼能帶動城市與國際接軌榮登世界舞台。
今日也特別邀請杭州亞運國手康世峰、曾可妡、以及潛力新秀張恩騰出席，曾可妡表示，目前訓練狀況一天比一天更好，因為臺中自由車場在臺灣是最好的，場地非常平整，技術動作可以完整發揮，臺中選手因而有好成績稱霸全國，感謝市府規劃全國運動會培訓獎助金，可以無後顧之憂投入訓練，團隊目標一致要把冠軍留在臺灣，終極目標則是在亞運奪牌。
康世峰則透露，本次賽事可累計UCI積分，希望國際排名可繼續往前，現階段訓練非常紮實，從經典賽、全國運到亞運，以賽代訓檢視成果，目標在亞運爭取佳績，感謝市府及運動局投入大量資源，讓選手可以全心訓練。潛力新秀張恩騰也說，自己的偶像是馮俊凱學長，希望跟隨學長的腳步騎進世界舞臺。
今年的臺灣盃場地經典賽，賽事分為男子菁英組、女子菁英組、男子青年組及女子青年組，比賽項目包括競輪賽、爭先賽、美式接力、團體競速賽、集體出發賽、全能賽、領先計分賽，各國好手將於臺中市立自由車場大身拳腳、上演超高強度精彩演出。