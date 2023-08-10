世大運落幕／中華隊賽況全紀錄　總獎牌數締造境外最佳紀錄

自由車／亞運前哨戰！國際場地經典賽在台舉辦　台灣選手精銳盡出

▲國際自由車場地經典賽將在13日至15日於台中舉行，也被視為是杭州亞運的前哨戰，台灣好手精銳盡出。官方提供
▲國際自由車場地經典賽將在13日至15日於台中舉行，也被視為是杭州亞運的前哨戰，台灣好手精銳盡出。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

2023臺灣盃國際自由車場地經典賽在疫情過後，睽違3年再次回歸，將於8月13日至15日首度移師臺中市立自由車場舉行，今年賽事於國際自由車總會(UCI)登錄為CL1 一級場地賽事，為頂尖選手躋身奧運資格、國家盃、世界錦標賽的必經途徑，本屆賽事有來自全球6個國家18支隊伍共計126位菁英選手來臺車輪戰，爭奪積分，臺灣好手目標則是要將冠軍獎牌留在臺灣。

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本屆臺灣盃國際自由車場地經典賽可說是杭州亞運的前哨站，不僅能讓臺灣選手能在自家主場挑戰世界級舞臺，同時也讓9位取得杭州亞運自由車場地賽門票的國手們，有絕佳以賽代訓、調整備戰狀態的機會。杭州亞運9月底登場，其中本次代表臺灣出賽亞運國手們也成為觀賽重點，包括二屆亞運金牌得主蕭美玉、奪牌大熱門選手康世峰、粉紅小鋼砲黃亭茵等人，也將帶著拚戰精神，搶下積分，全力為臺灣奮戰。

臺中清水自由車場具有全國唯一獲得國際自由車總會認證的木質賽道，近年市府更投入逾2億元，全面改善場地設施逐年更新設備，增購重量訓練設施、自由車器材等，提供自由車運動員優質的訓練與賽事場地。自疫情趨緩解封後，臺中市陸續舉辦國、內外重要運動賽事，不斷吸引人潮湧入，本屆賽事首度移師臺中舉辦，吸引全球6國、126位菁英好手同場競技，盼能帶動城市與國際接軌榮登世界舞台。

今日也特別邀請杭州亞運國手康世峰、曾可妡、以及潛力新秀張恩騰出席，曾可妡表示，目前訓練狀況一天比一天更好，因為臺中自由車場在臺灣是最好的，場地非常平整，技術動作可以完整發揮，臺中選手因而有好成績稱霸全國，感謝市府規劃全國運動會培訓獎助金，可以無後顧之憂投入訓練，團隊目標一致要把冠軍留在臺灣，終極目標則是在亞運奪牌。

康世峰則透露，本次賽事可累計UCI積分，希望國際排名可繼續往前，現階段訓練非常紮實，從經典賽、全國運到亞運，以賽代訓檢視成果，目標在亞運爭取佳績，感謝市府及運動局投入大量資源，讓選手可以全心訓練。潛力新秀張恩騰也說，自己的偶像是馮俊凱學長，希望跟隨學長的腳步騎進世界舞臺。

今年的臺灣盃場地經典賽，賽事分為男子菁英組、女子菁英組、男子青年組及女子青年組，比賽項目包括競輪賽、爭先賽、美式接力、團體競速賽、集體出發賽、全能賽、領先計分賽，各國好手將於臺中市立自由車場大身拳腳、上演超高強度精彩演出。

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