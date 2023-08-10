活動中心安檢合格率僅67％ 綠議員打臉侯友宜「安居樂業」一場空
民進黨新北市議員卓冠廷今（10）日以審計部報告內容於臉書發文，指出新北市共有518間里民活動中心，竟有高達167間公安檢查不合格，合格率只有67％，甚至自己所在選舉服務區的樹林、鶯歌，讓里民、長輩辦活動、舉辦共餐、社區課程等最常用的活動中心空間居然近九成不合格，重重打臉國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜的「安居樂業」口號。對此，新北市政府民政局則是回應，因很多都是早年鄉鎮市時代購買，強調各區公所都有確保這些場所在消防、逃生及耐震等的公共安全。
記者吳嘉億／新北報導
卓冠廷文章中開頭提到，侯友宜最愛講的「安居樂業」也是一場空，指出新北市的長輩，連去活動中心都不安全；從審計部報告揭示，新北市共518間里民活動中心，高達167間公安檢查不合格，合格率只有67％，簡直置新北400萬民眾的安危於不顧，其中鶯歌、樹林更是倒數第一，活動中心安檢合格率遠低於新北市平均，直接墊底，重重打臉侯友宜的「安居樂業」的口號，更凸顯新北市的資源分配不均。
文章中最後提到，侯友宜競選連任時，政見公報最斗大的就是安居樂業四個字，口口聲聲要讓人民「安居樂業」的侯友宜，為了營造形象甚至帶著紅背心出訪日本，可惜的是，重視人民安全終究只是侯友宜的「形象」而已。
針對卓冠廷批評市民活動中心建築物公共安全申報缺失改善部分，新北市政府民政局表示，這些活動中心多是早年鄉鎮市時代購買，設置活動中心態樣不一且數量龐大，有購置民宅、自行興建、也有自橋下空間等，在升格後接續沿用，多因建照使照問題，所以並未列入公安合格場所的計算；強調場所都是提供里長及市民公共使用的場所，各區公所都有確保這些場所在消防、逃生及耐震等公共安全。