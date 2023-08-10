SEVENTEEN Joshua爆送正妹女友保時捷！歌迷氣歪派車到HYBE抗議
當紅韓團SEVENTEEN人氣成員Joshua（洪知秀）傳出跟人氣模特兒美英（미영）熱戀，且交往時間近3年，大批粉絲翻出2人的戀愛鐵證，女方友人更出面爆料Joshua曾送保時捷給美英，愛的非常高調，男生經紀公司至今未給予官方回覆，歌迷直呼無法接受，今（10）日就派車到SEVENTEEN的母公司「HYBE」前抗議，要求經紀公司正視他們的訴求。
記者陳雅蘭/綜合報導
Joshua日前爆出熱戀模特兒美英，2人穿情侶衣、戴同款戒指手鍊、用一樣的髮型，散步互拍照上傳IG；更傳出Joshua會把對方帶出國工作、邀約女友看SEVENTEEN演唱會，Joshua演出時還跟女友打招呼，隔空示愛非常高調；美英IG的粉絲數便從14萬漲至27萬，2人受到外界極大關注。
女方的友人出面爆料，指Joshua真的非常喜歡她，他們已經同居近3年，男生還買了保時捷送美英，友人表示：「我跟美英不算是很要好的關係，只是普通的同學，但連我這種遙遠關係的人都聽到了，女生滿明目張膽的，沒有想隱藏戀情，但我絕對沒有亂說，若要把事實說成謠言，我也沒辦法。」
部分粉絲認為Joshua也是人，談戀愛毋須大驚小怪；但有人表示不反對他們交往，但明目張膽的在公開社群秀恩愛，「根本把粉絲當笨蛋」，紛紛無法接受Joshua的戀情，大家除了變賣偶像周邊商品，同時連署發聲，希望經紀公司「不要冷處理」，今更派車到「HYBE」大樓門口前示威，車子寫上「Joshua退出！反對戀愛、對口型、秀恩愛！踐踏團體成員的努力跟粉絲真心的藝人，沒有未來」，要求Joshua退出SEVENTEEN。
據悉，中國粉絲明會再出動車隊繼續在「HYBE」門前示威，目前卡車出租全額滿，還有人陸續買下地鐵廣告看板，以不同形式表達不滿與抗議，可見Joshua談戀愛影響力可見一斑。