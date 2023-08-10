薄荷巧克力成泰國「背叛者」代表飲料 咖啡廳下架、湧民眾拒買潮
「薄荷巧克力」原本是為泰黨（Pheu Thai）總理候選人貝東丹（Phaethongthan Chinnawat），即流亡前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）的么女最喜愛的飲料，她在今年選舉召開記者會前也特別上傳買了薄荷巧克力的貼文，後來前進黨（Move Forward）黨魁兼勝選總理大選的候選人皮塔（Pita Limjaroenrat）跟為泰黨結盟後，也特別點了薄荷巧克力和象徵前進黨的橘子咖啡，沒想到為泰黨在近期棄前進黨不顧，轉而與軍方勢力結盟，讓泰國民眾相當氣憤。
國際中心賴正琳／綜合報導
英國《衛報 (The Guardian)》報導，7月底為泰黨的地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）和泰自豪黨（Bhumjaithai）、統一泰國建國黨（United Thai Nation）、國家發展團結黨（Chart Pattana Kla）等親軍方政黨代表會面，一張用「巧克力薄荷」乾杯的照片意外成為焦點，不僅照片在社群媒體上瘋傳，這款飲料也立刻被稱為「背叛你朋友的飲料」。
有泰國咖啡廳旋即發出公告，揚言「再也不賣『薄荷巧克力』，這是背叛朋友的人才會喝的！」一家來自泰國大城府（Ayutthaya）的咖啡店Svnlowbar在Facebook專頁上寫道：「過去的幾天裏，每當我們喝薄荷巧克力飲料時就會感到噁心。因此，我們把它從餐單上刪除了！」部份民眾也紛紛發文表示拒喝「薄荷巧克力」，一時之間「薄荷巧克力」成為炎上話題，連外國媒體都注意到此事件，並闡述這杯飲料對現今泰國人代表的意義。
泰國在今年5月14日舉行大選，推翻軍政府把持了近10年的政權。取得多數票的前進黨一再被軍方保守派勢力阻撓，導致皮塔在眾議院票選中二度角逐總理之位失敗，而本來是前進黨盟軍的為泰黨在此時轉而向親軍方政黨結盟，讓泰國民眾怒火中燒，要為泰黨想想以前2011年紅衫軍示威時，是軍方站在為泰黨的敵對方，為泰黨現在的行為完全是「背叛朋友和選民」。