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台中百貨美食展打擂台 中友體驗彰化PK大遠百泰國特展

▲台中市中友百貨與彰化縣府聯手推出體驗彰化─美食伴手禮特展，縣長王惠美親自率領66家名店參與。（圖／記者金武鳳攝，2023.8.10)
▲台中市中友百貨與彰化縣府聯手推出體驗彰化─美食伴手禮特展，縣長王惠美親自率領66家名店參與。（圖／記者金武鳳攝，2023.8.10)

記者金武鳯/台中報導

搶攻暑假商機，台中市2家百貨業者不約而同舉辦美食展。中友百貨和彰化縣政府聯手推出「體驗彰化─美食伴手禮展」，彰化66家特色名店全到齊，要讓消費者不用苦等網購出貨，「好吃、好玩」一次購足。台中大遠百則舉辦「泰國風情物產嘉年華」，將泰國傳統水上市場場景移植展場，偽出國氛圍吸引民眾打卡留念。

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為了讓更多消費者認識彰化特色名店，彰化縣長王惠美今天率領彰化縣66家廠商齊聚台中中友百貨，舉辦一場「好吃、好拍、好玩、好買」的「體驗彰化-美食．伴手禮展」，有彰化北門口肉圓老擔、阿章爌肉飯、大元麻糬、阿璋肉圓等超人氣名店限時快閃，也有網購超夯的進發蜜麻花、軒記台灣肉乾王、鼎泰興水蒸蛋糕等彰化十大伴手禮名店。

▲彰化排隊美食北門肉圓參展首日，攤位前大排長龍。（圖／記者金武鳳攝，2023.8.10)
▲彰化排隊美食北門肉圓參展首日，攤位前大排長龍。（圖／記者金武鳳攝，2023.8.10)
「體驗彰化-美食．伴手禮展」今日起至8月24日登場，展出內容包括「超人氣名店獨家快閃」、「新鮮好滋味」彰化美食小吃、「在地生活文創」MIT優質產品、「人氣伴手禮」特色物產禮盒等，許多都是遊客到彰化必吃必買的優質好物，現在台中的消費者不用再跑到彰化或是苦苦等候網購出貨，來一趟中友百貨就能一次購足。

走進展場還能看到復古的鐵道印象，彰化有聞名國內外的台鐵扇形車庫，是目前唯一動態保存的扇形車庫，中友百貨這次特別將展場氣氛以鐵道串聯，加上懷舊氣氛濃厚燈籠，C棟1F廣場特別設置復古可愛的1:1「台鐵135巡道車」供消費者拍照，豐富的展覽內容值得親自來體驗。

▲台中大遠百則舉辦「泰國風情物產嘉年華」，將泰國傳統水上市場場景移植展場，偽出國氛圍吸引民眾打卡留念。(圖／台中大遠百提供）
▲台中大遠百則舉辦「泰國風情物產嘉年華」，將泰國傳統水上市場場景移植展場，偽出國氛圍吸引民眾打卡留念。(圖／台中大遠百提供）
台中大遠百今日起舉辦「2023泰國風情物產嘉年華」，由遠東百貨超市餐飲部陳佑任協理、泰人實業有限公司總經理簡廷翰及台中大遠百藍卓成店長等人聯合揭幕，包括炸魚皮、魷魚片及pocky等超人氣泰式零食，直接搬來台中大遠百一次購足，消費者不用特地飛到泰國，同時持遠百APP會員於10F泰國展活動現場，或於B2FCity Super 超市，當日單筆消費滿500元以上，即可參加曼谷來回機票兌換券抽獎活動。

此次嘉年華特別將泰國慶典氛圍融入展場，包含泰國文化特色古蹟、傳統水上市場的景色以及色彩繽紛的泰式燈籠，都在台中大遠百泰國物產展等著民眾前來打卡留念此外，週末假日安排一系列精采泰好玩活動輪番上陣，皓爾魔術師將帶來潮炫魔幻秀，張郁馨老師率領團隊一起製作古靈精怪泰國面具手作活動，Mobius泰拳運動中心邀你一起體驗最趣味的泰拳體驗，




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