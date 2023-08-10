7-11出現超萌寶可夢！皮卡丘霜淇淋買1送1 全聯芋頭季4款新甜點
暑假最萌跨界聯名來了！7-11推出寶可愛系列商品，有鮮食、零食、用品、冷藏飲料、烘焙、冷凍甜點、CITY現調飲品、霜淇淋、酷聖石複合店，包括「夏日芒芒」口味霜淇淋有不同款式皮卡丘造型的紙杯或甜筒盛裝，還有限時買1送1優惠。全聯則是明（11）日開跑芋頭季，從甜點、麵包、鹹食到小食，芋頭控肯定要衝一波！
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11有大量寶可夢出沒！包括「夏日芒芒」口味霜淇淋、酷聖石「覆盆莓芒果雪貝」冰淇淋，都有不同款式皮卡丘造型的紙杯或甜筒盛裝，酷聖石冰淇淋也有同樣的冰杯造型亮相，買2支霜淇淋或「覆盆莓芒果雪貝」即可獲得皮卡丘造型糖持一支，Q萌模樣打卡必拍。且8月每週五六日，使用icash pay支付，就可享「霜淇淋買1送1」限定優惠。
本次寶可夢系列商品，還有「寶可夢QQ雪餅」蜂蜜餅皮搭配屏東在地紅豆內餡；「寶可夢紐西蘭奶油餐包」特別設計傑尼龜與皮卡丘包裝，大大的閃電尾巴萌度爆棚；「寶可夢玉米餅」、「寶可夢海苔」則印上小火龍、傑尼龜、妙蛙種子作為設計，小包裝方便攜帶、分享。
還有以海邊度假氛圍作為設計靈感的寶可夢造型商品，包括「寶可夢布丁牛乳」，鮮黃包裝搭配墨鏡版肖像；炎夏外出不可缺少隨身「寶可夢海洋深層水厚濕巾」、「寶可夢毛巾」；「寶可夢收納購物袋」外出實用還能收納成為立體寶貝球；「寶可夢直傘」對抗近日陰晴多變的天氣，撐開繽紛傘面還有各種寶可夢陪伴在側！
全聯則是自11日至9月7日，推出限定芋頭季商品，We Sweet甜點推出4款新品，有奶香薄餅皮包裹芋泥餡料的「芋泥被窩捲」；還有芋頭餡搭配金沙餡料的「芋頭雙餡銅鑼燒」；冰涼甜品推薦「芋頭涼果子」、「芋頭大福」，消暑又滿足。
常態甜品也升級再進化，「芋泥布蕾盒」香軟日式布蕾搭上純芋泥餡；必吃的還有去年芋頭季狂賣7萬盒、榮登暢銷王的「芋泥肉鬆拿破崙捲」綿密中帶有些許芋頭顆粒，酥脆派皮、肉鬆捲入芋頭戚風裡，鹹甜與酥脆交織。另有「芋泥冰心捲蛋糕」和三層綿密芋泥餡的「芋見幸福千層」，大人、小孩都喜歡的「香芋布丁蛋糕」；「芋頭布蕾銅鑼燒」原價169元，優惠價149元，讓芋頭控盡享夏日甜點時光。