「思覺失調症」如何降輕生風險？　醫：可提早用後線藥物

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氯氮平具保護作用 降自殺死亡風險此外，通常用來治療頑固型精神分裂症的藥物-氯氮平(Clozapine)，雖作為最後一線抗精神病藥物，也具有廣泛保護作用，包括對全死因、自然死因和自殺死亡的風險均下降。相關研究成果最近已發表在國際期刊(Schizophrenia Research, https://doi.org/10.1093/schbul/sbad067)。
抗精神病藥物的目的預期可顯著改善精神病症狀，適當的選擇抗精神病用藥是多數病患和家屬的一種期待，目標讓病患使用後精神病症狀明顯改善，可減少急性住院次數且改善自我照顧能力，增進其生活品質。同時，使用要抗精神病藥物也要注意有無導致身體副作用，這過程須與醫師長期合作，包括追蹤病程及定期檢測生理指標。
思覺失調症非自然死因 自殺死亡最多第一作者臺北市立聯合醫院松德院區醫師陳文瑩表示，在此研究樣本中同時探討了全部死亡、自然死因和自殺死因的保護力，並用時序性及劑量反應的相關呈現出抗精神病藥物治療的多因保護。因自殺死亡是思覺失調症患者比例最高的非自然死因，對於有高自殺風險的思覺失調症患者，更應該仔細評核以挑選優勢用藥。
較早使用後線藥物 可提高多因保護性通訊作者醫師郭千哲表示，通常思覺失調症患者需長期服用抗精神病藥物，此研究特色亦特別有針對治療頑固型思覺失調症者的使用藥物作多因保護性分析。此結果可提供新的眼界與方向，亦可與現有的國際治療指引對話，建議可較早使用後線藥物，特別是當病患具有自殺危險性時。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58815
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