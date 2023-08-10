iPhone 15還沒亮相！iPhone 14降價先等到了 跳水機王價差逾4千
蘋果下一代手機 iPhone 15 系列預期將於 9 月推出，目前官方尚未公佈發表戶日期，但外界猜測發表會日期會在9月13日，最快首波9月22日到貨。而iPhone 15還沒亮相，先等到iPhone 14降價，根據手機資訊網站《SOGI 手機王》統計，2023 年 7 月全台實體通訊行的 iPhone 手機降價狀況，其中 iPhone 14 Plus 512GB 單月降幅 1.2%，累計降價跌幅更是高達 10.8%，價差已經突破4000元，可說是iPhone 新一代「跳水王」。
記者周淑萍/綜合報導
目前可以買得到最新iPhone 手機依舊是iPhone 14，隨著iPhone 15消息率續傳出，iPhone 14 系列的價格在通訊行已經出現明顯的波動，甚至有些版本的價格下滑超過 10%。根據《SOGI 手機王》統計全台逾 300 家合作通訊行於 2023 年 7 月期間所刊登的手機價格資訊，並整理出 iPhone 降價排行 TOP10。
7 月通訊行降價最多的 iPhone 手機是 iPhone 14 Plus 512GB，單月降幅達到 1.2%，總降價跌幅更高達 10.8%，截至 7 月底平均報價為 3萬7838 元，原價 4萬2400 元，價差超過4000元，成為iPhone 14 系列之中的「跳水王」。
《SOGI 手機王》網站總編輯張利安表示，儘管 iPhone 14 系列是目前蘋果最新的手機，但隨著下一代手機發表即將到來，價格也逐漸出現明顯下降，TOP10 單月降幅範圍介於 0.3% 到 1.2%，而總降價跌幅則在 5.8% 到 10.8% 之間。另外，受到市場傳出蘋果可能不再推出 iPhone SE 系列新品影響，意外導致 iPhone SE (2022) 128GB 價格上升，出現報價略高於建議售價的奇特現象。