《雪后奇緣》改編自安徒生童話！奪俄羅斯「動畫新片」票房冠軍
動畫電影《雪后奇緣》由《復仇狗聯盟》、《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》製作團隊溫暖打造，改編自安徒生經典童話故事「冰雪女王」，2012年俄羅斯動畫巨頭Wizart Animation將《冰雪女王》（The Snow Queen）系列第一部動畫搬上大銀幕後，世界各地好評不斷！第五部作品《雪后奇緣》在俄羅斯上映，奪下首週動畫新片票房冠軍，造成轟動討論。
記者黃雅琪/綜合報導
《冰雪女王》是俄羅斯製作、第一部獲得金球獎提名的動畫電影，睽違4年後，推出續集《雪后奇緣》，加入新角色「艾拉」是冰雪女王的女兒。導演安德烈柯恩克夫（Andrey Korenkov）信心喊話：「我相信艾拉會是一個『非常迷人』的新角色，將為每個人帶來很多魔法、風趣和冒險。」
電影劇情描述，在鏡之國的一座冰雪城堡中，冰雪女王警告女兒艾拉，神祕封印下的冰層內住著邪惡的冰雪妖魔們。3名可愛的山精旅行家意外來到冰雪城堡探險，鮮少有朋友的艾拉看到他們非常開心，忘情地決定帶他們到神祕封印遊覽，卻意外打開了封印，釋放出的邪惡冰雪妖魔們，不僅擾亂鏡之國、人類世界。《雪后奇緣》8月18日全台上映，首週末觀賞電影，贈送限量「電影造型貼紙」。