AI股好補！7月證交稅連3紅並創20月新高　但前7月房屋3稅大衰退

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在綜所稅部分，7月實徵淨額78億元，年減96.4%，主因結算申報期限與上年不同，造成稅款入帳時間落差所致，累計前7月實徵淨額5298億元，年增24%，主要是結算申報自繳稅額、利息及盈餘分配所得扣繳稅款增加。
至於營業稅含金融業營業稅7月實徵淨額1002億元，年增2.5%，累計1至7月有3678億元，年增3.4%，主因升息致金融業營業稅增加、國內需求穩定、適用外銷零稅率營業人申請退稅減少，以及電子零組件、基本金屬及其製品、礦產品等進口稅額減少交互影響所致。
值得注意的是，證交稅7月及累計前7月上市櫃股票平均每日成交值4592億元、3258億元，分別較上年同期增69.3%、2%，財政部說，主要受到AI議題延燒，相關類股爆紅，使得7月證交稅收有223億元，年增增加81億元，年成長57.1%，不僅連3個月成長 ，金額、增幅同創20個月以來新高，不過，累計前7月證交稅1068 億元，仍較去年同期減少26億元，年減2.3%。
展望後市，財政部分析，今年前7月上市櫃平均每日成交值較去年增加，8月至今日均成交值4557億元，相較去年全年2885億元、今年預算數2648億元都高，若資金維持現在的活絡程度，對稅收都有挹注效果，只是股市容易受到經濟環境影響，即便樂觀看待可達成預算目標，可是還是要再觀察。
至於房市相關稅收部分，財政部提到，由於部分縣市受到零星大額稅款個案，加上去年疫情影響基期較低等影響，7月土增稅與契稅單月稅收都為正成長，其中土增稅實徵淨額96億元、年增7.6%，結束連續15個月負成長，台北市與新竹市更連續2月正成長；契稅實徵額14億元，年增27.6%，連續2個月正成長，其中台中市高雄市因為新屋交屋案多，挹注契稅稅收，倒是個人房地合一稅7月33億元，小幅減少0.3%。
不過，今年累計前7月土增稅年減170億元、減幅28.6%，創2002年以來同期最大減量；契稅年減14億元，為2001年以來同最大減量，年減14.5%、亦是2017年以來最大降幅；房地合一稅減少18億元、幅度8.8%，同創歷年同期最大減量、減幅。