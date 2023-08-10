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2 款鼻噴劑供不應求！食藥署公布兒童及成人替代藥物應急

2 款鼻噴劑供不應求！食藥署公布兒童及成人替代藥物應急
2 款鼻噴劑供不應求！食藥署公布兒童及成人替代藥物應急

Heho健康

鼻過敏患者已經面臨長達半年的過敏藥缺貨潮，食品藥物管理署今日公布藥品供應通報處理中心統計，目前有 2 款鼻過敏藥物目前仍供不應求，需要進行控貨中。

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食藥署副署長陳惠芳指出，根據今年 7 月 26 日至 8 月 1 日，通報案件數 25 件，經調查無短缺案件 6 件，建議使用替代品項 15 件，其中「輔舒酮優氟吸入劑」「艾敏釋鼻用噴液懸浮劑」等過敏性鼻炎藥仍在缺貨中。

輔舒酮優氟吸入劑缺貨怎麼辦？

輔舒酮優氟吸入劑為含 Fluticasone Propionate 類固醇成分的鼻噴劑藥品，用於預防性治療成人及兒童氣喘，近期因全球供應鏈影響及國內需求增加而供不應求，國內也新增 3 款可替代藥品。

其中針對 6 歲以上病人，可選用不同分類固醇鼻噴劑替代，如「帝舒滿定量噴霧劑」主成分為Budesonide；4 歲以上病人可選用同成分乾粉吸入劑替代，如「輔舒酮 TM 準納 TM 乾粉吸入劑」。

另外 1 歲以上至 4 歲病人，則建議保留該族群，預計於 112 年 8 月會再輸入一批或可以 Montelukast 成分口服藥品替代。

艾敏釋鼻用噴液懸浮劑缺貨怎麼辦？

艾敏釋鼻用噴液懸浮劑為含 FluticasoneFuroate 類固醇成分鼻噴劑藥品，主要用於過敏性鼻炎，針對該款學名藥，已有業者申請查驗登記且已審查完成，預計於原廠專利期滿後，即可核發藥品許可證。

陳惠芳指出，目前國內已核准多種其他類固醇成分，用於過敏性鼻炎鼻噴劑學名藥，可供醫師處方替代使用，如 Budesonide 、Beclomethasone、Triamcinolone、Mometasone等)，可正常供應中。



圖、文／謝承恩

本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 2 款鼻噴劑供不應求！食藥署公布兒童及成人替代藥物應急

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