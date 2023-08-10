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輔舒酮優氟吸入劑缺貨怎麼辦？
輔舒酮優氟吸入劑為含 Fluticasone Propionate 類固醇成分的鼻噴劑藥品，用於預防性治療成人及兒童氣喘，近期因全球供應鏈影響及國內需求增加而供不應求，國內也新增 3 款可替代藥品。
其中針對 6 歲以上病人，可選用不同分類固醇鼻噴劑替代，如「帝舒滿定量噴霧劑」主成分為Budesonide；4 歲以上病人可選用同成分乾粉吸入劑替代，如「輔舒酮 TM 準納 TM 乾粉吸入劑」。
另外 1 歲以上至 4 歲病人，則建議保留該族群，預計於 112 年 8 月會再輸入一批或可以 Montelukast 成分口服藥品替代。
艾敏釋鼻用噴液懸浮劑缺貨怎麼辦？
艾敏釋鼻用噴液懸浮劑為含 FluticasoneFuroate 類固醇成分鼻噴劑藥品，主要用於過敏性鼻炎，針對該款學名藥，已有業者申請查驗登記且已審查完成，預計於原廠專利期滿後，即可核發藥品許可證。
陳惠芳指出，目前國內已核准多種其他類固醇成分，用於過敏性鼻炎鼻噴劑學名藥，可供醫師處方替代使用，如 Budesonide 、Beclomethasone、Triamcinolone、Mometasone等)，可正常供應中。
圖、文／謝承恩
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 2 款鼻噴劑供不應求！食藥署公布兒童及成人替代藥物應急