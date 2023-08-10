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該個案於 7 月 30 日出現發燒、發冷、盜汗及倦怠等症狀，8 月 4 日至醫療院所就醫後通報採檢，登革熱 NS1 抗原快篩陽性，9 日經疾管署綜合研判為登革熱確診。
臺北市政府衛生局 8 月 4 日傍晚接獲醫院通報後即進行疫調，於5-8日動員社區持續進行個案居住地半徑100公尺內孳生源清除及環境噴消，8日由林奕華副市長召開臺北市登革熱工作會報，9日疾管署研判確診後，立即成立大同區級應變工作小組，持續動員社區進行環境整頓及衛教，同時進行同住者3人及附近住戶健康監測，目前均無症狀。
臺北市持續落實社區孳清，截至8月8日大同區累計孳生源清除，查獲 173 個積水容器，其中 5 個為陽性容器，皆已清除或投藥。尤其在颱風過後，檢視戶內外周圍是否有堆置廢棄的容器、雜物、桶、缸、甕、花盆及各式底盤、帆布、廢棄輪胎等，如有積水務必倒掉，讓病媒蚊沒有地方產卵繁殖，持續使用的容器請倒置或加蓋，並進行容器減量，另外出活動時請穿著淺色長袖衣褲，並使用政府核可之防蚊藥劑，減少病媒蚊叮咬傳播風險。
因應國內外登革熱疫情嚴峻且國內疫情持續升溫，臺北市積極進行登革熱防治整備及應變作為，包括跨局處教育訓練及人力、防疫物資與工作流程整備，並召開跨局處行動及聯繫會議，暨副市長召開府級工作會報，檢視市府一、二級機關及學校登革熱防治整備及應變情形，另衛生局為提高醫療院所通報警覺。
臺北市累計確診登革熱病例 16 例，含 1 例本土病例及 15 例境外移入，北市府呼籲民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫或至臺北市登革熱 NS1 抗原快速檢驗試劑合約院所篩檢。
文、圖／王芊淩
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 登革熱向北擴！台北市出現首例病例 10多歲男有台南活動史