85度C推9款中秋禮盒搶市 蠟筆小新蛋糕超萌限量開賣

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，禮盒外觀設計也很用心，融合典雅的仿木框造型，外盒再繪以台式窗花圖紋和幾何圖形，充滿濃厚的節慶氛圍，掀開盒蓋，還可以讓消費者寫下祝福話語，傳遞心意。8月12日起至9月29日，門市預購指定禮盒85折，另外可選擇85 Cafe APP禮盒跨店取轉贈，不受地域限制，線上購買中秋禮盒兌換券，透過社群軟體轉贈親友，受贈者就可依兌換券金額，挑選自己喜愛的禮盒到門市預約取貨，相當便利。看好疫後送禮市場熱，預估今年中秋銷售業績目標上看5萬5千盒，銷售額2400萬元。
除了推出中秋禮盒，繼HELLO KITTY、寶可夢之後，85℃獨家聯名蠟筆小新公仔蛋糕，推出兩款整模─蠟筆小新「甜點派對大冒險」、「動感拯救世界」，以及兩款切片─「野原一家出擊」、「早安歐嗨唷」。蛋糕設計以色彩繽紛元素，搭配多個標誌性的角色，將卡通場景生動復刻到蛋糕上，可愛又討喜。而上頭的蠟筆小新公仔，還能轉換成可愛的冰箱磁鐵或吊飾，四款蛋糕搭配各自的專屬蛋糕盒，好吃好玩一次滿足。8/17日上市，全台數量只有八萬七千個，預估銷售額一千九百萬，鐵粉動作太慢可是搶不到。
8月17日至9月6日，只要到85℃消費任一款蠟筆小新授權蛋糕，還能獲得「新次元！蠟筆小新電影超能力大決戰～飛吧！手卷壽司」早場電影的優惠券。而成為85APP會員，在活動期間購買蠟筆小新授權蛋糕，還有機會抽中首輪電影票，買蛋糕再抽好禮，一起進入小新的奇妙世界，快到85℃搶先預約吧！