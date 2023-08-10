雨彈炸到北台灣！「雙北」一級淹水警戒　影響範圍曝光

錢帥君男友郭哲敏潛逃時間有2個　知情人士曝：新北檢2度縱放！

▲外逃通緝犯郭哲敏在曼谷被押解上機（圖／刑事局提供，2023.08.10）
▲外逃通緝犯郭哲敏在曼谷被押解上機（圖／刑事局提供，2023.08.10）

記者潘千詩／台北報導

錢帥君男友、洗錢通緝犯郭哲敏今（10）日自泰國遣返回台，但根據官方公布的資料以及歷史報導，郭哲敏潛逃的時間竟出現2個，時間對不上。高檢署檢察官黃錦秋的胞姊黃秀惠律師表示，因為新北檢2度縱放郭哲敏，但面對外界質疑，新北檢都以偵查不公開為由草草帶過，她直指連刑事局、調查局都在時間上幫忙發布「假新聞」。黃秀惠呼籲全民應共同監督，讓黑白兩道都吃得開的郭哲敏順利被聲押。

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高檢署檢察官黃錦秋因為在警政署政風室任職期間，被控與承辦郭哲敏地下匯兌案的新北檢檢察官王涂芝共同出入郭哲敏經營的「88會館」以及睿森銀樓，2人都遭到高檢署調查，但只有黃錦秋被檢評會移送職務法庭。

▲高檢署檢察官黃錦秋的委任律師黃秀惠（圖／記者潘千詩攝，2023.05.10）
▲高檢署檢察官黃錦秋的胞姊黃秀惠律師，多次前往地檢署替妹妹發聲（圖／NOWnews資料照）
由於刑事局、調查局公布的資料顯示，郭哲敏是在2022年10月26日潛逃出境，但之前有新聞報導寫郭哲敏是在10月18日出境，郭哲敏為什麼會有2次出境時間？

黃錦秋的胞姊黃秀惠表示，因為王涂芝2度縱放郭哲敏，郭哲敏第一次出境是在10月18日，飛往美國，23日返台，又於26日再次出境，飛往新加波。

黃秀惠指控，郭哲敏第二次出境根本不是潛逃，而是光明正大出境，痛批刑事局、調查局跟著一起放假消息。

黃秀惠說，當時她妹妹黃錦秋接受高檢署、新北檢調查，而後法務部、高檢署跟新北檢對外的新聞稿都只提及郭哲敏第一次出境的時間，也就是10月18日，她質疑，司法高層一起幫王涂芝隱瞞第二次縱放郭哲敏的時間。

不只黃秀惠提出質疑，連前立委黃國昌也有查到郭哲敏的2次出境紀錄，還曾公開質疑新北檢為何2度縱放？結果新北檢以偵查不公開為由，草草帶過。

黃秀惠質疑，王涂芝不僅2度縱放郭哲敏，去年11月2日搜索後，所有共犯都聲押獲准，另一共犯林秉文卻在不到30分鐘，以300萬元交保；其後，檢評會對於王涂芝的調查，卻認定他表現態度良好，不用送懲戒，痛批司法公信力敗壞，甚至耗費司法及社會成本去追緝郭哲敏。

▲外逃通緝犯郭哲敏在泰國曼谷被押解上機（圖／刑事局提供，2023.08.10）
▲外逃通緝犯郭哲敏在泰國曼谷被押解上機（圖／刑事局提供，2023.08.10）

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