錢帥君男友郭哲敏潛逃時間有2個　知情人士曝：新北檢2度縱放！

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由於刑事局、調查局公布的資料顯示，郭哲敏是在2022年10月26日潛逃出境，但之前有新聞報導寫郭哲敏是在10月18日出境，郭哲敏為什麼會有2次出境時間？
黃錦秋的胞姊黃秀惠表示，因為王涂芝2度縱放郭哲敏，郭哲敏第一次出境是在10月18日，飛往美國，23日返台，又於26日再次出境，飛往新加波。
黃秀惠指控，郭哲敏第二次出境根本不是潛逃，而是光明正大出境，痛批刑事局、調查局跟著一起放假消息。
黃秀惠說，當時她妹妹黃錦秋接受高檢署、新北檢調查，而後法務部、高檢署跟新北檢對外的新聞稿都只提及郭哲敏第一次出境的時間，也就是10月18日，她質疑，司法高層一起幫王涂芝隱瞞第二次縱放郭哲敏的時間。
不只黃秀惠提出質疑，連前立委黃國昌也有查到郭哲敏的2次出境紀錄，還曾公開質疑新北檢為何2度縱放？結果新北檢以偵查不公開為由，草草帶過。
黃秀惠質疑，王涂芝不僅2度縱放郭哲敏，去年11月2日搜索後，所有共犯都聲押獲准，另一共犯林秉文卻在不到30分鐘，以300萬元交保；其後，檢評會對於王涂芝的調查，卻認定他表現態度良好，不用送懲戒，痛批司法公信力敗壞，甚至耗費司法及社會成本去追緝郭哲敏。