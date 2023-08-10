靈鷲山水陸空大法會16日啟建 蘇俊賓：感恩將最美最善力量留桃園
農曆7月，民間有普度習俗，祭祀祖先也祭拜好兄弟；水陸法會是佛教最盛大的超度法會。靈鷲山佛教基金會第30屆水陸空大法會記者會今（10）日上午在桃園市綜合會議廳舉行，桃園市副市長蘇俊賓表示，靈鷲山創辦人心道法師跟桃園的緣份很深，多年來將最美的力量留在桃園，成為桃園的重要資產。蘇俊賓也代表張善政市長感謝靈鷲山及廣大信眾，秉持著出世的心態、走入世界，默默推動許多重要公益活動，未來市府將全力支持，期盼一起讓社會變得更好、更美。
記者李春台／桃園報導
靈鷲山當家常存法師表示，靈鷲山無生道場自1984年創立以來，每年秉持悲願及平等精神，啟建全國最大規模、參與人數最多的水陸法會，30年來累積超過百萬人次，並透過「愛心贊普」匯集更多善心，成為大家心目中的宗教文化盛事。未來靈鷲山仍將以打造「慈悲行願」的共善平台為使命，祝福大家在愛與慈悲中找到身心安定的力量。
常存法師表示，今年將延續多年的宗教聯合祈福會，邀請不同宗教的代表，首度改在莊嚴殊勝的內壇，在8月16日法會啟建當晚共聚，為世界祈福，為眾生祈安；也書立公益牌位和公益燄口，超薦全球重大災難受難亡靈；舉辦「愛心贊普」，募集白米、食用油等物資，愛心捐助慈善團體及弱勢家庭。
民政局表示，第30屆靈鷲山水陸空大法會8月16至23日將在桃園巨蛋啟建，其中「愛心贊普」所募集到的物資也會送到弱勢族群手中，相信將為社福團體提供相當大的幫助。