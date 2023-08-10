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5歲女童食慾增體重卻驟降，一驗竟是糖尿病！　CGM助精準控糖

5歲女童食慾增體重卻驟降，一驗竟是糖尿病！　CGM助精準控糖
5歲女童食慾增體重卻驟降，一驗竟是糖尿病！　CGM助精準控糖

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】五歲的鍾姓女童，在去年年底時突然在兩周內食慾增加體重卻驟降3公斤，瘦到眼窩也凹進去的情形，並且出現尿量變多的情況，在幼稚園上課時，老師發現女童呼吸急促、喘的情況，協助將女童送至醫院急診。檢查發現女童的血糖飆高到500mg/dl，發生酮酸中毒，緊急收住兒科加護病房進行治療與照護，後續再進行更詳細檢查確認女童罹患了第一型糖尿病。

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連續血糖監測免每天扎針　即時了解血糖狀況

童綜合醫院兒童醫學部的蔡維鍵醫師說明，因年紀幼小的兒童血糖波動大，且低血糖的症狀不易察覺，為了減緩女童父母的焦慮感，簡單說明講解照顧孩子的方式，並且建議可以使用連續血糖監測(CGM)，不用每天扎針也能清楚了解血糖指數的波動變化。

另外，每5分鐘一筆的血糖數值能從手機中直接接收，讓家屬能即時了解孩子的血糖狀況，更能立即全面了解孩子的血糖狀況，更精準地控糖。

遠端監控血糖變化　出現異常會發出警訊

女童出院並至回到幼稚園後，也能遠端監控血糖變化，及時聯繫老師協助處理，並且當血糖數值出現異常時，CGM會發出警訊會發出通知監控者，裝置CGM近半年，目前都依CGM上的血糖狀況處理及了解每個時段的血糖高低，父母半夜也能夠一覺到天亮了。

第一型糖尿病　出現這些異狀應盡快就醫

蔡維鍵醫師指出，第一型糖尿病的發生，主要因為胰臟的胰島細胞遭到自體免疫或不明原因破壞，造成身體內缺乏了胰島素的分泌能力，因而無法調控血糖濃度而造成高血糖的發生。

呼籲若發現家中孩子越吃越瘦、容易口渴並且尿量變大等異常情況，就要儘速就醫找出原因，並提供最適切的治療方式，讓孩子能正常快樂的長大。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58816

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