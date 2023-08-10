台北捷運真的很臭？冷氣調降最冷23度　捷運客意見兩極

我是廣告 請繼續往下閱讀
而台北的陳小姐最常搭乘的是淡水信義線，臭味的部分她認為還好，除非真的很熱、加上人多的時候才會有可能有，遇到的機率並不高。而常搭中和新蘆線、松山信義線的蔡先生也說，每天的狀態不太一樣，人多的時候碰到體味強的人，可能因為很熱，所以會有味道。
蔡先生接著說，對於冷氣調降到尖峰時刻23度，並沒有不好，因為冷氣開26度現在的效果並沒有很顯著，如果花了錢市民還覺得不夠冷而造成體味、汗臭味的狀況，還不如多花一點錢讓大家吹得舒服一點，才有達到冷氣的意義。
對此，潘小姐則說，23度的確會有感，而且可能非常冷，不過冷也沒有用，因為捷運開門次數頻繁，無論如何冷氣都會散出去，越冷可能就越耗電，「就像你頻繁去開冰箱，冰箱都還沒涼就一直開，那當然會很耗電」。
但若北捷若降溫需要花費200萬公帑及增加耗電量？潘小姐表示「當然不贊成」，首先，冷氣開到23度本身就是不太環保的行為，與現在節能減碳的政策方向可能有背道而馳之意；再者，若單純因為捷運充滿汗味太臭，而使用調整冷氣溫度的方式解決，恐怕非最適當方法，「就像我剛才說的，如果乘客本身就臭，冷氣再冷都沒用，那200萬還不如在捷運裡面建個公共澡堂叫他們洗澡」，既無法解決問題、浪費納稅錢，還不環保，若要改善異味，空氣流通快速一點比較實在。
台北的陳小姐也秉持與潘小姐同樣的看法，她認為，若多花每個月200萬降低冷氣溫度，就是在浪費公帑；而且現在又強調節能減碳，她認為不太好，而且更浪費電力，現在又是缺電的狀況。